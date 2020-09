Když vyhlašovali letošní Ženu regionu, mezi pořadateli vládla harmonie. V jednom bodu to ale mezi nimi docela zajiskřilo. A sice když náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM) za hostitelský Ústecký kraj zmínil, že by uvítal i mužskou verzi ankety. Pořadatelka tradiční celostátní soutěže se ale postavila ostře proti. Zato letošní patronka i vítězka proti tomu nic neměly.

Jedenáctý ročník ankety, která představuje ženy „dělající něco navíc“, vyhlásili v pátek na ústeckém krajském úřadu. Náměstek hejtmana coby hostitel, který s organizátorkami Ženy regionu spolupracuje dlouhodobě, zmínil, že by byl rád, kdyby se pořádala i anketa Muž regionu. „Že by se vybírali i muži, kteří dělají něco navíc. I když si myslím, že se jich moc nenajde,“ uvedl Komínek.

Pořadatelka Marie Heřmánková byla ale zásadně proti. „Myslím si, že mužům toto století i tisíciletí svět patří dostatečně a že je potřeba posilovat ženy,“ řekla Heřmánková. Patronkou letošní ankety je Hana Potměšilová, která náměstka podpořila. „Znám nemálo mužů, kteří toho dělají hodně, včetně mého manžela. Nebyly bychom tam, kde jsme, nebýt dobré opory partnera, kolegů i kamarádů,“ zmínila patronka.

Důvod, proč by nemohla existovat soutěž Muž regionu, nevidí ani letošní vítězka Martina Lízlová, zakladatelka bezobalového obchodu v Litoměřicích a pořadatelka dobrovolnických úklidů. „Mám kolem sebe spoustu mužů, kteří by si to ocenění zasloužili. Pro ně také není lehké chodit do práce a pak dělat něco navíc,“ konstatovala letošní laureátka. Pro Ženu regionu je ale podle ní nicméně pořád asi důvodů více. „U žen je pořád to, že jsou v práci leckdy podhodnocené. A je občas zapotřebí jim poděkovat někde jinde než jen v rodinném či kamarádském kruhu,“ zauvažovala Lízlová.

Ta žije v Lovosicích, stejně jako vítězka loňské ankety Šárka Pravdová, která ve městě fabrik vede rodinné centrum Mozaika. Exlaureátka lidi, kteří se před víkendem sešli k ceremonii v Ústí, ujistila, že titul pro ni měl ohromný význam. „Tu cenu jsem vyhrála v době, kdy jsem řešila obrovské rodinné problémy. A bylo to pro mě hrozně nakopávající, abych se odrazila ode dna,“ svěřila se Pravdová. Titulu si cení přesto, že pro ni loni anketa skončila vítězstvím v regionálním kole, v tom celostátním už cenu nezískala. Jestli v celorepublikovém srovnání uspěje letos Lízlová, ukáže 12. říjen, kdy by v Senátu měli předat celostátní ocenění Ženy regionu. Jestli to „klapne“, bude záležet hlavně na aktuálních protiepidemických opatřeních. Cenu podle pořadatelek nemá smysl vyhlašovat korespondenčně, i proto byly rády, že i přes „dobu rouškovou“ mohly na půdě ústeckého krajského úřadu uspořádat setkání žen nominovaných v našem regionu. Především kvůli „babinci“, který následoval po slavnostním vyhlášení a kde si dámy vyměňovaly zkušenosti ze svých bohulibých činností.

Které dámy nominovali lidé z Ústeckého kraje na Ženu regionu?

- Vítězka Martina Lízlová vede v Litoměřicích bezobalový obchod a ve městě dobrovolně uklízí.

- Radka Černá se stará o provizorní skateboardové hřiště v Roudnici nad Labem.

- Dana Patočková pomáhá hendikepovaným dětem v Chomutově.

- Ludmila Holadová dlouho vedla okresní hospodářskou komoru v Mostě.

- Alexandra Svobodová působí jako ředitelka Červeného kříže v Teplicích.

- Veronika Kašáková je modelka, která strávila mladá léta v „děcáku“ ve Vysoké Peci u Chomutova. Později založila nadační fond pomáhající dětem odcházejícím z dětských domovů.

- Olga Simkovičová je lékařka v oboru virologie, pracuje i na koronavirových testech ve střekovské laboratoři Diagnostika.

- Petra Hessová vede Centrum pro celou rodinu v Teplicích.

- Simona Dufková založila úspěšnou restauraci Republika na Chomutovsku.

- Pavlína Šafusová je předsedkyní sociálního družstva vyrábějícího čokoládu v Krásné Lípě