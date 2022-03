Své výtvory mohou soutěžící odevzdávat v pondělí 11. dubna v čase od 13 do 18 hodin na stánku s názvem Kreativní dílnička přímo na Lidickém náměstí, přičemž každý výrobek musí být označen jménem a telefonním číslem autora. O vítězné pomlázce rozhodne pořadatel akce a vyhlášení se uskuteční ve čtvrtek 14. dubna v 16.45 hodin na Lidickém náměstí. Výhru je nutné převzít osobně. Účast v soutěži je třeba potvrdit na e-mail puckova@dreampro.cz .

Oč se hraje? O rodinné vstupné do Zoologické zahrady Ústí nad Labem, rodinné vstupné do areálu letního koupaliště na Klíši, rodinné vstupné do Muzea města Ústí nad Labem.