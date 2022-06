Podrobnosti o soutěži lze najít na www.technowizz.cz.

Jde například o technický návrh univerzálního stojanu pro kontrolu skla ve zkušebně, návrh měřicí stanice pro zakládání komponentů do matrice nebo technický návrh na přenosný záznamník cyklů stroje.

Autoři nejlepších řešení si pak mezi sebe mohou rozdělit až 325 tisíc korun. „Soutěžit mohou jednotlivci nebo dvou až tříčlenné týmy. Ty by měly mít svého garanta, kterým je zpravidla učitel dané školy,“ říká Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace, která spravuje Dárcovský fond AGC Automotive Czech.

Programátoři při maratonu na ústecké univerzitě vyvíjeli užitečné aplikace

„Technowizz je důležitou součástí našich aktivit v regionu již šestým rokem. Dlouhodobě se snažíme aktivně ovlivňovat to, aby se mladí lidé zajímali o techniku a technické obory. Vedle naší vlastní střední školy s technickými obory, je to právě soutěž Technowizz. Díky ní umožňujeme mladým lidem se zájmem o techniku dotknout se skutečných řešení pro výrobu. To je, jak máme od nich samotných potvrzené, jedinečná příležitost,“ ví Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech.

Další postřeh přidává i Lukáš Vavřina, který má ve firmě projekt na starosti: „Velkou výhodou soutěže je, že práce mohou studenti využít například pro své ročníkové nebo maturitní práce. Máme ohlas od samotných škol, že je to dobrý systém jak pro studenty, tak pro samotné školy.“

Ústecká zoo chce investovat jednadvacet milionů. Když jí to město dovolí

Nad soutěží převzaly záštitu Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci a Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem. Do soutěže se mohou studenti nebo týmy přihlásit do 14. října vyplněním formuláře na www.technowizz.cz. Zadání je nutné zpracovat do 31. ledna 2023.

Soutěž Technowizz

je určena pro studenty všech ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří v denní formě studia studují obory strojní, elektrotechnické, chemické nebo obory materiálových věd, informačních a komunikačních technologií a jim příbuzné obory. U škol nezáleží na zřizovateli, ale sídlo musí mít v Ústeckém, Karlovarském nebo Libereckém kraji či v okresech Kladno, Mělník a Rakovník.



Vítězní jednotlivci nebo členové týmů v rámci jednotlivých témat dostanou každý 10 tisíc korun. Jejich školy pak na technické vybavení dalších 30 tisíc korun, garanti obdrží po 5 tisících korun. Celkem si mezi sebou autoři vítězných řešení zadaných témat mohou rozdělit až 325 tisíc korun.