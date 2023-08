Zastupiteli Hůlovi je osmdesát let a svůj výrok omlouvá momentálním rozpoložením. „Byl to úlet, nějak mi to uklouzlo. Čeká mne operace žlučníku a v mém věku to není jednoduché. Vůbec jsem si neuvědomil, že mi něco takového uklouzlo. Opakovat se to určitě nebude, ale nějak mne to všechno po mých zkušenostech rozčiluje. Za ten výrok se omlouvám a omluvím veřejně,“ slíbil.

Celý výrok Jaromíra Hůly

„Pracoval jsem v dopravě 47 let, a tedy dost dobře nechápu, že zavádíme novou funkci asistent přepravy. Proč by to nemohl být průvodčí? Řeknu vám zkušenost z Paříže. Protože jsem šetřil, tak jsem si objednal levný hotel a ten byl v senegalské čtvrti na konečné metra. Do toho metra nastoupili dva policisti, průvodčí a do příští zastávky zkontrolovali jízdenky. Sem tam nějakou černou držku vyloučili, a tím to bylo hotový, bylo to bez problémů. Já nechápu, proč se to jmenuje asistent přepravy, proč to není průvodčí. Jinak se vším souhlasím, to je logický…“

Jeho stranický kolega a náměstek primátora Bohumil Ježek poznamenal, že Hůlu zná jako vzdělaného, pracovitého a kultivovaného člověka. „Nikdy nemluví vulgárně, ani v soukromém hovoru. Přičítám to jeho momentálnímu zdravotnímu stavu a starostem, které má. Sice to do určité míry chápu po jeho mnohaletých zkušenostech z veřejné přepravy, v každém případě ale něco takového do veřejného prostoru nepatří,“ prohlásil s tím, že ale nebudou tlačit, aby se vzdal mandátu a odstoupil. „Je to jenom malý přešlap,“ řekl.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) z celé situace rozhodně není nadšený, ale považuje rozebírání Hůlových slov například na sociálních sítích za naprosto účelové. „Já si myslím, že chtěl jen říci něco v tom smyslu, abychom nepřejmenovávali průvodčího na asistenta přepravy. Jeho výrazy nechci komentovat,“ řekl.

Naopak opozice, která první zveřejnila videozáznam s Hůlovým výrokem na sociální síti Facebook, záležitost považuje za naprosto nepřijatelnou. Například lídr PRO! Ústí Richard Loskot poznamenal, že spolu se svými kolegy Hůlův výrok považují za něco naprosto nedůstojného a nepatřičného. „Měl by se za to minimálně omluvit. Je nepřípustné, aby něco takového na zasedání zastupitelstva, kde by se měl dodržovat nějaký morální kodex, zaznělo,“ prohlásil s tím, že prozatím nechystají žádné trestní oznámení. Podobně to vidí i šéfka hnutí Vaše Ústí Yveta Tomková. „Považuji to za nevhodné. Takhle se na zasedání zastupitelů nikdo chovat nemůže. Takový slovník by zastupitel neměl používat,“ myslí si.

Kritika zazněla i od spolku Romano Jasnica, který poskytuje sociální služby chudým lidem a Romům. Jeho ředitel Martin Cichý uvedl, že podobná rétorika zaznívá z řad SPD velmi často, jelikož svou politiku založilo na nenávisti k imigrantům a etnickým menšinám. „To rozhodně není hezké. Tenhle výrok mne vůbec nepřekvapuje. Pan zastupitel si spletl dobu, máme 21. století a podobná vyjádření do politiky nepatří, ani té komunální,“ dodal.