Mladá spisovatelka Petra Martíšková na trmickém zámku nebyla poprvé, dobře se zná s knihovnicí Vlastou Součkovou, v úterý 10. března začínajícím školákům představila svou poslední knihu, která se jmenuje Velké dobrodružství malého dráčka.

Spisovatelka Petra Martíšková představila na zámku v Trmicích svou novou pohádku | Foto: Miroslav Vlach

"Je to moje šestnáctá kniha věnovaná dětem a mládeži, na pultech knihkupectví bude 28. března, tady je to vlastně taková malá ochutnávka. Krásné obrázky doplnila do knihy Zdeňka Študlárová, zkušená ilustrátorka. První kritičkou byla má dvanáctiletá dcera. Moc neprozradím, když řeknu, že hlavním hrdinou je malý lesní dráček, který má určité profesní problémy. Pomáhá mu lesní víla a starý moudrý drak Jedlovec, který bydlí sám v temné jeskyni. Uplakaný dráček Smrček se učí létat, poznává stromy, květiny, lesní plody, připravuje se na náročné dračí zkoušky, kde hlavním sokem bude dráček Dubák," vysvětluje černovláska.