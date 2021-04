Protivládní demonstraci s požadavkem na odvolání Miloše Zemana z funkce prezidenta a též vlády pořádají Spolky Milion chvilek Ústí nad Labem a Milion chvilek pro demokracii. Demonstranti by se měli sejít ve čtvrtek 29. dubna na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem od 18 hodin.

Milion chvilek pro demokracii. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, komunisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi do područí Ruska. Vraždí tu ruští agenti a náš prezident mlčel. Když už po týdnu vystoupil, byl jeho projev plný záště a zpochybňování. Což je jasným signálem, že ve své funkci nemá co dělat. Rádoby rázné kroky vlády nesmí zakrýt její odpovědnost za současnou situaci a dlouhodobě toxickou politiku. Už je to za hranou únosnosti,“ uvedli pořadatelé na svém Facebooku.