Sovětská invaze si první lidský život vyžádala už okolo půlnoci z 20. na 21. srpna 1968 v Ústí. Osmadvacetiletý Petr Fridrich se tehdy snažil zastavil přijíždějící tanky okupačních armád, jeden z nich jej však zachytil. Muž zraněním podlehl. „Petr Fridrich za svou odvahu a vlastenectví zaplatil životem. Vnímám jako velkou chybu, že dnes, více než 50 let po této tragické události, se nedočkal malého ocenění v podobě pietního místa. Proto jsme se rozhodli, že vyhlásíme tuto veřejnou sbírku, kterou to napravíme,“ sdělil starosta spolku Společně Zbyněk Novák.

Snažil se zastavit tanky

Fridrich byl zaměstnancem ústecké chemičky, kde pracoval jako řidič. Dne 20. srpna 1968 šel se svou přítelkyní na rande. V půl dvanácté v noci odcházeli z restaurace Budvarka a zamířili na tramvaj k poště. Během cesty je míjely tanky a nákladní auta. Tramvají jeli do Předlic, později však musela zastavit, neboť jim cestu zkřížil projíždějící tank. Petr Fridrich pokračoval pěšky, u restaurace Lednice viděl další těžkou vojenskou techniku. Vběhl do středu vozovky a snažil se tanky zastavit. První obrněnec se před ním skutečně zastavil. Potom šel Fridrich na kraj vozovky. Tanky se daly opět do pohybu. Pásy se jim na dlažbě smekaly a jeden zachytil Fridrichovu bundu. Mladík spadl na zem a poranil si hlavu.

Lékař tuto skutečnost nahlásil obvodnímu oddělení Veřejné bezpečnosti ve 3.40. „Druhý den jsem šla do nemocnice zeptat se na jeho zdraví. Tam mi řekli, že zemřel. Nejhorší pro mě bylo, že jsem musela říct rodičům, že je Péťa mrtvý,“ vzpomínala sestra Petra Fridricha Božena Burešová.

Právě na jeho hrdinský čin a snahu zastavit postupující armády bude odkazovat připravovaná pamětní deska. Sbírka poběží do začátku srpna a 21. srpna pak dojde k odhalení pamětní desky. Spolek Společně vytvořil pro sbírku transparentní účet 2101735320/2010. Jedou z prvních přispěvatelek byla Fridrichova sestra, která na účet poslala tisíc korun.

Na podobě pamětní desky se budou podílet pracovníci a studenti ústecké univerzity, konkrétně Fakulty umění a designu. „Příští týden máme schůzku se zástupci a studenty UJEP. Máme nějakou představu, ale oni jsou kompetentnější. Podle výše vybraných peněz budeme řešit podobu desky a materiál,“ předeslal člen vedení spolku Karel Karika. Podle jeho slov lze nejlevnější variantu vytvořit za deset tisíc korun, ideální by byla varianta za dvacet třicet tisíc.

Pokud by se podařilo nashromáždit více peněz, byly by využity k reprezentativnějšímu odhalení pamětní desky. Jednou z možností je také to, že by ji osvětlovala lampa, která se přes den bude nabíjet a v noci svítit. „Doufáme, že nejen Ústečané se do této sbírky zapojí a podpoří vytvoření místa připomínajícího rodinnou i historickou tragédii,“ shodli se členové spolku Společně.