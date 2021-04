V srpnu, kdy kovář požádal o odkoupení pronajatého pozemku a budovy, došlo ke změně. Na konci září dorazila na zdejší radnici petice podepsaná deseti lidmi, kteří si na kovárnu stěžují. Vadí hluk, kouř, hlasitá hudba. Chvíli poté začali někteří místní za kovárnu bojovat.

Radnice, která parcely a dům vlastní, provedla místní šetření a nakonec se rozhodla nájem ukončit a vyhledat kováři vhodnější prostor. Spor ovšem dodnes neutichl a hýbe celými Chabařovicemi. Nemluvě o poprasku na sociálních sítích, kde někteří dokonce obviňují radnici, že si v záležitosti přihřívá svou vlastní polívčičku.

„V kovárně rozšířili výrobu, takže je tam hluk o víkendech a svátcích. Buchar, kouř z ventilátoru a podobně. Máme tam dům pro seniory a výrobna neodpovídá stavu lokality, jelikož okolo vyrostla obytná zóna. Takže bez ohledu na to, co si o tom myslím, se nedalo nic dělat. Museli jsme rozhodnout v souladu s územním plánem,“ poznamenal starosta Chabařovic Josef Kusebauch a dodal, že lokalita je zastavitelnou částí města. „Domluvili jsme se s kovářem, že si tam ponechá materiál, který si postupně odváží,“ pokračoval.

Mezi těmi, kdo petici proti kovárně podepsali, je i její soused Karel Kroužek. Svůj postoj prý změnil po dvou letech, když se vyměnili kováři. „Starý dělal od rána od šesti do tří odpoledne a pak byl klid. Ale když to tam máte soboty, neděle, víkendy, do toho muzika, čtrnáct dní o dovolené, hrůza. Když za ním jdete stokrát, ať si zavře vrata, aby neprášil, ať si to stáhne, tak vám přijde otevřít s klapkami na uších, flexou v ruce a řekne, ať si ji pustím taky,“ stěžoval si.

Kritizoval také kouř z komína při zapálení výhně a vyletující jiskry, prašnost a další. Vše si prý natočil na video, to ovšem odmítl poskytnout veřejnosti ke zhlédnutí s tím, že to udělá, až celá kauza skončí. Ta ale skončila, protože kovář se už vlastně stěhuje.

Živnost se stěhuje

Sám kovář Ondřej Horáček se stěhuje s živností do Teplic. Prý si není jistý, zda kovárna produkuje nadměrný hluk. Žádné měření podle něj nikdo neprovedl. „To, že někdo označí něco za nadměrné, není žádný přesný údaj, na kterém by šlo stavět obvinění. Soused Kroužek neměl žádný problém s hlukem, který působím svou prací, ale s muzikou, kterou si občas rád pustím nahlas. Když potřeboval vykovat oškrt do sbíječky nebo když se mu rozbil klín na špalky, přišel za mnou a já mu rád pomohl. To mu kovárna nevadila,“ povzdechl si.

Kovářství zakládal v roce 1991 Jiří Barták. Ten na sociální síti Facebook vzpomínal, že u domu, kde vzniklo, stála jen jediná budova. „Museli jsme získat souhlas všech sousedů, že kovárna nikomu nebudeme vadit. Dneska stačí jen pochybná petice dvou rodin, které si u kovárny postavily baráky, aby byla zrušena. Je mi z toho smutno, třicet let nikomu nevadila, měli z ní prospěch všichni, i radnice a město,“ poznamenal.

„Památek“ na kovárnu je v Chabařovicích nespočet. Brána na hřbitově, oplocení staré radnice, mříže na kapli a kostele, kostelní kříže, které město dostalo od kovárny darem. Její služby využívali v ČR i v zahraničí. „Německo, Rakousko, Slovensko, Belgie, Maďarsko, Švédsko. Šířila po světě dobré jméno malého městečka na severu Čech. Co pro město udělalo těch šest lidí, kteří podepsali petici na její likvidaci?“ dodal Barták, který už odešel na odpočinek.