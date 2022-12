Preferované sporty a ostatní kluby obdrží dotaci v celé výši. Pouze hokej a fotbal pro dospělé dostal z celkové částky jenom polovinu. Zbytek peněz jim město pošle, až postoupí do vyšších soutěží. Odrazil se v tom strmý sestup Army a Slovanu v tomto roce. Hokejisté a fotbalisté si přitom nijak na financování od města nestěžují. Ti první hovoří o dalších jednáních s partnery, ti druzí říkají, že je jejich rozpočet stabilizovaný. Co se mládeže a ostatních preferovaných sportů týká, u nich město peníze nekrátilo.

Ústecký radní pro sport Jiří Horák (ANO) vysvětlil, že je pro něj zásadní, že zastupitelé dotace pro sport odsouhlasili, ačkoliv materiál k projednání předkládal narychlo. „Ale bylo to kvůli zdržení spojenému s volbami a kvůli tomu, že kdybychom to neudělali, peníze by klubům přišly v březnu a dubnu, a to už by bylo po sezóně. Přislíbil jsem, že příští rok to už bude dřív, aby se to mohlo pohodlně schvalovat v prosinci,“ poznamenal.

Radní pro sport: Ústí je vlastně sponzor, který platí účast v nejvyšší soutěži

Horák je radním pro sport, jelikož v minulosti zasedal ve sportovní komisi a zároveň pomáhá produkovat zápasy florbalového klubu coby OSVČ. Florbal přitom patří k preferovaným sportům, a proto se objevily pochybnosti, zda není kvůli své angažovanosti ve florbalu ve střetu zájmů a neměl by nahlašovat podjatost. „Projednal jsem to s právním odborem. Bylo mi řečeno, že jako zaměstnanec zoo mám podjatost hlásit, jako sportovní producent nikoli. Stejně to ale začnu dělat, pro klid opozice a pro mou větší jistotu,“ slíbil.

Sport vs. kultura

Ačkoli hlasování dopadlo podle koalice vcelku dobře, opozice navrhovala navýšení celkové částky pro sport na 55 milionů korun. „Přijde nám, že se na sportu neustále šetří. Loni tam bylo dvaapadesát milionů, letos jen padesát. Proto jsme s tím přišli. Druhá část návrhu se týkala půjčky pro hokejisty, kteří s krácením dotace na polovinu nepočítali. Postupovali tak, aby dohráli sezonu a postoupili, pořídili si drahé hráče a tak dále. Prostě počítali s celou dotací. Přípravu půjčky si nakonec vzali radní jako úkol,“ vysvětlil zastupitel Petr Křivan (UFO).

Na Střekově příští rok za teplo zaplatí víc než ve zbytku Ústí

UFO přitom vychází z tvrzení, které na svém Facebooku zveřejnil zastupitel tohoto hnutí Jiří Madar. „Na kulturu jde z rozpočtu města zhruba dvě stě milionů a na sport padesát milionů korun. To je jasný nepoměr. Použiji nyní citlivý hokej. Hraje zhruba pětadvacet zápasů doma s průměrnou návštěvností tisícovky fanoušků, tedy pětadvaceti tisíc a dostává šest milionů korun. Třeba Činoherák hraje dle mě maximálně deset představení měsíčně, tedy stovku za rok, s návštěvností sto padesát diváků, tedy patnáct tisíc diváků, a to má dotaci i díky UFO dvacet milionů korun. Trochu nepoměr. To mám kulturu rád a plně ji podporuji,“ napsal Madar.

Boj o postup

Hokejový Slovan dostal na první pololetí roku 2023 částku 2,85 milionu korun, zároveň mu město poskytne půjčku 2 miliony. Manažer hokeje Vladimír Evan nijak výši příspěvku nekritizoval, ač je sám členem UFO. „Dobrou vůli města vidíme. Částka je stejná jako loni. Zastupitelé a sportovní komise postupovali podle sportovní koncepce, kde je psáno, že je to záloha na příští období. Když postoupíme, tak máme i její druhou polovinu. Čekají nás další jednání a zkrátka nechceme ze soutěže vystoupit, to by bylo pro klub devastující. To, myslím, nikdo nechce a město také ne. Uvidíme, jak to bude po novém roce. Dneska nikdo nemůže říci, kdo v soutěži postoupí, play-off začíná až 11. března. Ve čtvrtek jedeme za partnerem,“ přiblížil Evan.

Projekt na stálou výstavu o Ústí máme, peníze ale ne, říká ředitel muzea Houfek

Fotbalová Arma dostane od města na první půlrok příštího roku 2,375 milionu korun. Její šéf Petr Procházka vysvětlil, že fotbalisté byli na snížení dotace připraveni. „Nastavili jsme rozpočet úměrný příspěvku města už loni v létě. Samozřejmě, co se postupu týká, budeme bojovat do konce, ale Viktorka Žižkov, která aktuálně soutěž vede, má rozpočet několikanásobný, a tím je řečeno vše. Rozpočet našeho klubu pro tuto sezónu je stabilizovaný,“ prohlásil.

Město nikomu neschválilo přidělení mimořádné dotace za nárůst nákladů na ledové plochy a energie. „Je to kvůli připravovanému mimořádnému dotačnímu programu na zaplacení nákladů za zvýšené ceny energie,“ dodal radní Horák.

Dotace Ústí pro sport

Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií: FK Ústí nad Labem mládež – práce s mládeží do 20 let ve výši 4 275 000 Kč, Fotbalový klub Ústí nad Labem – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za I. pololetí roku 2023 ve výši 2 375 000 Kč, HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM – práce s mládeží do 20 let ve výši 5 225 000 Kč, HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za I. pololetí roku 2023 ve výši 2 850 000 Kč, Basketbalový klub Ústí nad Labem – práce s mládeží do 20 let ve výši 2 375 000 Kč, BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L. – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 3 325 000 Kč, SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – práce s mládeží do 20 let ve výši 2 375 000 Kč, SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 3 325 000 Kč, Florbal Ústí – práce s mládeží do 20 let ve výši 1 425 000 Kč, Florbal Ústí – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 950 000 Kč. Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži: BLADES Ústí nad Labem – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 235 000 Kč. Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži: Athletic Club Ústí nad Labem – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 70 000 Kč, USK PROVOD – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2023 ve výši 70 000 Kč. Individuální juniorské sporty: Ústecký krasobruslařský klub – práce s mládeží do 20 let 2023 ve výši 100 000 Kč, KST Apollo Ústí nad Labem – práce s mládeží do 20 let 2023 ve výši 150 000 Kč.