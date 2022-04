Celkem třináct mladých kolektivů předstoupilo před náročnou porotu, zvítězit mohl pouze jeden. Mezi odborníky usedl i dvojnásobný vítěz televizní show StarDance Honza Onder, aby společně s předsedkyní poroty Dominikou Petrů na samotný závěr ukázal na vysmátou skupinku s červenými nosy. Pódiové skladby pro letošní rok ovládl tým nazvaný Cvokhaus cirkus.

Každý tým měl svého choreografa, někdo přidal svérázný dres, někdo vsadil na známou skladbu a podporu diváků. Akci zahájil vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu UJEP Ladislav Bláha, u mikrofonu byl David Cihlář, hlavní koordinátorkou byla jako vždy Hana Kabešová. Už nástup jednotlivých družstev byl oceněn bouřlivým potleskem. Svůj talent vtěsnaly do názvu Poupata, Pobřežní hlídka, Diskopříběh, nebo Sněženky a machři.

Porota to neměla lehké, zkušený televizní tanečník kroutil podezřele hlavou. "Je to úžasné. Hned se mi vybavily vzpomínky na studentská léta v Ústí. Hodně lidí tu ještě znám, byl jsem tu několikrát," tvrdil porotce. "StarDance jsem vyhrál dvakrát. V roce 2008 s herečkou Danou Batulkovou, v roce 2010 s atletkou Kateřinou Baďurovou, ale tohle nemá chybu, smál se Honza Onder. Dlouho se porota radila, o vítězi rozhodl jediný bod. "Všichni byli bezvadní, pětadvacátý ročník ozdobíme vlastní kreací i my. Budete koukat," tvrdil neúnavný průvodce tanečním maratonem David Cihlář. Následovalo společné foto a hurá na studentskou párty.

Výsledky

1. místo - Cvokhaus cirkus

2. místo - Ústecký super bol

3. místo - Sněženky a machři