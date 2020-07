Ústí chce za dotace stavět multifunkční sportovní areál. Zatím zjišťuje, jak může být velký a co vše v něm bude možné dělat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Ústí prozatím nezavrhlo myšlenku postavit multifunkční sportovní halu. Ta by měla vyrůst ve Všebořicích. Prozatím není jasné, jak bude vypadat, ani které sporty by v ní mohli zájemci provozovat. Vzniká proto studie, která by to měla objasnit. V čem má ale městské vedení jasno, je to, že bude třeba získat dotaci.