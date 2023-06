Neplníte své zákonné povinnosti. Tak ve zkratce zní rozsudek pražského městského soudu, který rozhodoval o žalobě Správy železnic proti Úřadu pro přístup k železniční infrastruktuře. Ten udělil před dvěma lety správci železniční infrastruktury padesátitisícovou pokutu za to, že se řádně nestaral o údržbu Kozí dráhy mezi Děčínem a Jeníkovem. A to přesto, že mu to zákon jasně ukládá. Rozsudek je zatím nepravomocný.

Na Správu železnic se před více než třemi lety obrátila společnost KPT rail, která měla zájem provozovat na Kozí dráze nákladní vlaky. SŽ ji ale na trať nepustila, důvodem byl špatný stav kolejí mezi Děčínem a Jeníkovem. Ten přetrvává dodnes, od Telnice dál na západ vlaky stále jezdit nesmí. Obnova této trati by si vyžádala stovky milionů korun. A právě za neumožnění provozu ze strany SŽ udělil Úřad pro přístup k železniční infrastruktuře precedentní pokutu. SŽ s takovým rozhodnutím ale nesouhlasila a obrátila se na pražský městský soud. Ten nyní její žalobu prvoinstančně a nepravomocně zamítl. Jako první na rozsudek upozornil server Zdopravy.cz.

Podle městského soudu nepodala Správa železnic žalobu na úřad důvodně a potvrdil tak, že se Správa železnic dopustila neudržováním trati přestupku proti zákonu o drahách. „Soud dále uvádí, že žalobkyně (SŽ – pozn. red.) by mohla ihned po podání žádosti ze strany společnosti KPT rail zajistit plné (tedy neomezené) provozování dráhy, pokud by předmětnou dráhu i v rámci omezeného provozu, udržovala po celou dobu v provozuschopném stavu. Žalobkyně se tak do situace, kdy nemohla žádosti dopravce o přidělení kapacity dráhy vyhovět a kdy tedy omezila bez zákonného důvodu provozování předmětné dráhy, dostala sama svým jednáním, respektive nedodržováním povinností vlastníka předmětné dráhy,“ uvedl v rozsudku předseda senátu pražského městského soudu Ladislav Hejtmánek.

Rozsudek městského soudu již Správa železnic obdržela, nyní se ale více k rozhodnutí vyjadřovat nechce. „S obsahem rozsudku se Správa železnic nejprve detailně seznamuje. Teprve následně se rozhodne o dalších procesních krocích,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Poslední možností, jak rozhodnutí soudu zvrátit, je podání kasační stížnosti.

SŽ se snažila argumentovat tím, že již v roce 2010 Drážní úřad na této trati vyloučil veřejnou železniční dopravu, tento argument, jak většinu dalších podaných SŽ, odmítl. Po Kozí dráze totiž mohla jezdit neveřejná doprava nákladní i osobní. K tomu, aby to bylo možné, měla být podle soudu trať udržována. Navíc nebylo možné na základě rozhodnutí Drážního úřadu ani vyloučit návrat veřejné osobní dopravy mezi Děčínem, Telnicí a Jeníkovem, dříve Oldřichovem u Duchcova.

Právě o to se snaží v tomto volebním období také Ústecký kraj, kterému se podařilo u Správy železnic prosadit alespoň částečnou opravu trati z Děčína do Telnice, kde během letní sezóny jezdí víkendové turistické vlaky. Kraj si ale objednal celoroční dopravu a hodlá to udělat znovu. Zcela jasné to bude po sestavení krajského rozpočtu na příští rok. „Pokud nebudou moci vlaky jezdit další rok, jsme připraveni Správu železnic zažalovat,“ řekl Deníku náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má na starosti kromě jiného i cestovní ruch s tím, že rozsudek v takovémto znění očekával.

