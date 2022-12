Podle mluvčí Masarykovy nemocnice Jany Mrákotové sražený muž stále ještě není zcela mimo nebezpečí. „Stav pacienta je i nadále vážný, je v bezvědomí a vyžaduje péči na jednotce intenzivní péče,“ informovala.

Na přechodu „smrti“ v Ústí smetlo auto chodce. Bojuje o život

Na Facebooku mnozí říkají, že tu už dávno měla být nějaká dopravní opatření hotová. Například Ústečan Jaroslav Pajma reagoval na konstatování faktu, že chodci prostě nejsou vidět: „Dávám si pozor, a stejně už se mi stalo, že jsem chodce viděl na poslední chvíli,“ napsal. Za pravdu mu dala Štěpánka Drexlerová. „Jezdím na sídlištích a přechodech zvlášť opatrně, a přesto někdy taky vidím chodce na poslední chvíli,“ poznamenala. Podobně i Gabriela Vavřinová. „Jezdí tam jak blázni, a když vás pustí v jednom pruhu, tak ten v druhém nezastaví,“ poznamenala.

Přesně to se stalo před lety Ústečance Věře. „Jeden řidič zastavil u přechodu a čekal, až projdu. Druhý ho podle svědků plynule objel a pokračoval v jízdě. Daleko nedojel, skončila jsem mu na kapotě a pak pod autem. Léčení trvalo měsíce a následky si nesu dodnes,“ svěřila se.

Za dva roky hotovo?

Na projektu, který by měl zlepšit bezpečnost v ulici, už město nějakou dobu pracuje. Zavázalo se, že coby jeden z investorů se postará o stavební dokumentaci. „Začátkem roku by mohlo být hotové stavební povolení, dotační výbor ITI na to přidělil sto milionů korun dotaci, stačí už jen podat žádost. Pak je třeba připravit výběrové řízení a v roce 2024 by mohlo být hotovo. Kolik to bude stát, ještě nemáme představu, jelikož doposud není zpracovaný takzvaný výkaz – výměr,“ informoval šéf ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek.

Ústecký radní Pavel Tošovský, který má na starosti rozvojové projekty a investice, potvrdil, že projekt bude obsahovat světelnou signalizaci, stavební úpravy a změnu značení. „Jako řidič sice nemám semafory rád, protože zdržují, ale jako radní města je vítám. Lidé by na přechodech pro chodce umírat neměli,“ povzdechl si.

O stavebních úpravách se ovšem hovoří desítky let. ŘSD představilo před lety dvě varianty, jak by měla místní úprava vypadat. Jedna zahrnovala změnu počtu pruhů a ostrůvky, další zúžení a semafor. Město si vybralo variantu se světelnou signalizací. Také policie navrhla před lety řešení, které by mohlo být levné a účinné, v podstatě okamžité. Totiž pruh vpravo vyšrafovat, a tak silnici zúžit na jeden pruh, aby chodci nemuseli přes dva pruhy. Zároveň by tak vznikly za pomoci balistů i potřebné dlouhé odbočovací pruhy. Podobně jako v Novodvorské ulici v Praze, kde je dokonce provoz mnohonásobně intenzivnější a kde od té doby prý nejsou žádné nehody.

„Naše stanovisko se od té doby nezměnilo. Sledujeme vývoj nehodovosti a od té doby v Sociální péči došlo k řadě nehod, i smrtelných. Policie se situaci věnuje a hlídky jsou zde téměř denně. Jak okresního, tak krajského inspektorátu. Bohužel skutečně nemůžeme být všude 24 hodin denně. Nebezpečných míst je po ústeckém okrese a kraji mnohem víc,“ dodal šéf ústecké krajské dopravní policie Jiří Ušák.