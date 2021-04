Zaměstnanci Krajské zdravotní za krásná srdíčka a další dary děkují. Poděkování patří i dobrovolníkům z Dobrovolnického centra, kteří s instalací výstavy pomohli.

„Projekt vznikl jako podpora zdravotníkům a poděkování za jejich práci. K naší základní škole se připojily děti ze ZŠ Vojnovičova, ZŠ Anežky České a ZŠ a MŠ Jitřní v Brné. Celkem děti vytvořily asi 800 srdcí, z nichž část je v ústeckých trolejbusech a autobusech, a ty velkoformátové zdobí atrium ústecké nemocnice,“ uvedla ředitelka ZŠ Neštěmická Marie Čápová.

Děti z mateřské školy v Brné zdravotníky potěšily i napečenými perníčky, dalšími krásnými výrobky pak přispěly děti z ústeckého Klokánku.

„Tak jako všichni, i Klokánek prožívá nelehké časy. Tetám přibyl nelehký úkol, učit se denně s dětmi a plnit školní úlohy. A také udržovat dobrou náladu a smysluplně využít čas, kdy by byly děti ve škole či školce. V rámci jednoho našeho společného sezení byla dětem vysvětlována situace, kdo pracuje a pomáhá, aby tento vir od nás odešel. Děti samozřejmě nejvíce vnímají práci lékařů, doktorů, sester a blikajících sanitek. A tak vznikl nápad, že jim namalujeme obrázky, uděláme nějaký výrobek, ať vědí, že na ně myslíme. Celá věc se podařila a věříme, že všem, kterým byla určena, udělala alespoň malou radost a potěšila v této těžké době, případně jim do srdíčka poslala trochu té síly do dalších dnů,“ řekl ředitel Klokánku Ústí nad Labem Jiří Sedláček.

I zdravotníci rozdali dary a pozitivní energii. Kolektiv odběrového centra z Masarykovy nemocnice uspořádal sbírku pro Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi na Severní Terase.

„Dětem jsme původně chtěli předat sladkosti na Velikonoce, ale časem se nám sbírka pěkně rozrostla, takže jsme maminkám s dětmi předali také krabice plné oblečení, bot, plen a dalších věcí,“ sdělila za kolektiv odběrového centra Marcela Nováková.