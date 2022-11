Kritika na sociálních sítích je velmi tvrdá. Řada lidí dokonce vyjádřila obavu, že stánek jako dočasné řešení bude u vchodu do plavecké haly stát celé roky. Podle vedení této městské organizace to má být ale jen dočasné řešení, než vznikne nový bufet přímo v plavecké hale. Jeho příprava ale nějakou dobu potrvá a stánek má toto období překlenout. Navíc ho má provozovatel před otevřením zkulturnit. Po dokončení rekonstrukce bude možné si už dát občerstvení v hale i u pokladen.

Ústečan, který se představil jako Martin Přenosil, si také myslí, že se bude muset na stánek koukat několik let. „Do doby, dokud někdo nedostane otravu z jídla uvařeného v maringotce. I podprůměrný student střední stavební školy by byl schopný dát dohromady lepší řešení, než je tahle ohavnost, která patří tak maximálně na nějakou pouť, a to už v dnešní době ani to ne. A jako jestli někomu připadá OK nabízet návštěvníkům haly tohle jídlo, a to slovo jídlo je už hodně nadnesené, tak sorry, pokud takto vy na úřadě přemýšlíte, tak se doopravdy nedivím, že město vypadá přesně tak, jak vypadá, prostě poslední cenová,“ napsal.

Narazili u úřadů

Ředitel Městských služeb Tomáš Vohryzka se snažil tyto obavy rozptýlit. „Chtěli jsme otevřít pro naše návštěvníky občerstvení ve vstupní hale u pokladen. Zakreslili jsme možné varianty a všechny vyžadují stavební řízení, včetně vyjádření hygieny, hasičů a nakonec stavebního úřadu. Toto nás bohužel posouvá do další zimní sezony a my chceme pro naše návštěvníky zajistit i tuto sezonu teplé občerstvení. Po interních diskuzích a možnostech jsme přistoupili k venkovní variantě. Vytipovali místo, kde jsou v dosahu inženýrské sítě a sehnali nájemce, který je ochoten na půl roku vykrýt tuto potřebu,“ vysvětlil.

Podle něj byla ve hře i varianta mobilních občerstvení, ale ta bohužel třeba na rozsvícení stromu nebo na advent odjedou pryč. Proto Městské služby hledaly poněkud stabilnější řešení. Také je to přes zimní období, a to je provoz mobilních občerstvení kvůli sněhu a mrazu náročnější. „Plus jsme kladli důraz na hygienické podmínky. S nájemcem Karlem Tippmannem jsme se dohodli na podmínkách provozu. Tedy co udělá a opraví, a pokud splní všechny podmínky, bude pravděpodobně od soboty otvírat. Smlouvu podepíšeme nejpozději v neděli, plnění podmínek budu kontrolovat osobně. Prosím, stavte se na párek a hodnoťte občerstvení podle čistoty prostředí a kvality občerstvení,“ vyzval ředitel Vohryzka s tím, že pokud budou podmínky porušeny, nebo je provozovatel nesplní, musí stánek do týdne zmizet.

Sám Karel Tippmann by prý rád v sobotu otevřel. Jenže v pátek byl ještě v jednom kole. Střechu sice už vyměnil a doplnil vnitřní vybavení dle požadavků, ale od rána musel lakovat pult a stěny, aby splnil požadavek na jednotnou barvu provozovny. „Ale v týdnu bylo chladno, panovalo nevhodné počasí a skoro stále pršelo. Nebylo prostě a jednoduše možné to všechno najednou stihnout, hlavně lakování. Takže naplno budu moci otevřít nejspíš až v pondělí tak, aby bylo všechno na sto procent,“ řekl.

Původní nájemce bufetu v hale ukončil nájem s tím, že to pro něj není finančně únosné. Návštěvníkům navíc vadilo, že nebylo možné si nakoupit za pomoci čipu nebo že nelze zajít k občerstvení u pokladen. Právě to by se mělo příští rok změnit.