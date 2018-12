Ústí nad Labem - Ve městě se objevily plakáty zakazující srocování a rabování. K dispozici je zdarma kalendárium 1918.

Stanné právo! To hlásá plakát, vylepený na mnoha místech ve městě. | Foto: archiv

Stanné právo! To hlásá plakát vylepený na mnoha místech v Ústí nad Labem. Upomíná na tři dny, během nichž armáda ukončila hladové bouře spojené s rabováním skladů či obchodů a přivedla Ústí do mladého Československa.

Stalo se tak před sto lety, a to od 10. do 12. prosince 1918. Vojsko muselo do ulic vyslat hlídky vyzbrojené kromě pušek i kulomety a dělem. Město si výročí připomnělo i vydáním publikací, pamětní deskou či městem vydanými bankovkami. „Plakát jsme vylepili na všech výlepových plochách a sloupech. Tak, jak to učinila československá branná moc 12. prosince před rovnými sto lety. Den předtím jsme oslavili společně s městem příchod vojáků a zavedení pořádku,“ popsal ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.

Plakát před sto lety vojáci vyvěsili ve dvou verzích. „Německá verze plakátu se v ulicích objevila o den dřív. Ta byla ve většinově německém městě důležitější než ta česká,“ doplnil ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček.

RADNÍ BYL BEZBRANNÝ

Karlíček je zároveň autorem publikace Ústí nad Labem v roce 1918. K dispozici je zdarma v muzeu, archivu a informačním centru. Shrnuje události toho roku z pohledu obyčejných lidí.

Obsahuje i popis oněch tří dnů, kdy si němečtí Ústečané uvědomili, že jsou občany Československa. Dramatický popis událostí z pondělí 10. prosince, kdy to všechno začalo, zanechal otec sádrových trpaslíků, továrník a radní pro městské finance Ferdinand Maresch. „Bezbranný a bezmocný čekám na věci, které přijdou. (…) Ulice je plná lidí. Telefonuje Walther a říká, že se rabuje na Tržním náměstí a v Pickově obchodě. Rabování obchodů vzrůstá. Telefonuji Bornemannovi, že se musíme postarat o pomoc,“ napsal Maresch.

Pomoc v podobě vojenské jednotky majora Hulíka dorazila druhý den. Zamezila nepokojům a v přítomnosti shromážděných ústeckých Čechů vyvěsila na věž radnice československou vlajku. Radní přijali novou realitu o den později.

V úterý muzeum umístilo na budovu bývalého hotelu Zlatá loď v Hrnčířské ulici pamětní desku. Právě tady totiž sídlilo vojenské velitelství. „Dům jako jeden z mála dodnes vypadá stejně “ dodal Houfek.