Jak vysvětlila předsedkyně SRPŠ Blanka Studihradová, oslovili ji rodiče, jejichž děti musí každý den po cestě do školy přejít frekventovanou silnici ve Staré ulici. „Sama, když tam jedu, stojím u té zastávky a nechávám projít davy dětí a studentů. Po přechodu ale nejde nikdo z nich, je to prostě moc daleko, museli by to obcházet a to se jim prostě nechce, známe děti. Tento problém se ovšem řeší bez úspěchu už roky a teprve letos to vypadá nadějně,“ poznamenala.

Obrátili se na radního Michala Mohra (SPD) s žádostí, zda by s tím mohl nějakým způsobem pomoci. „Já jsem samozřejmě hovořil s úředníky odboru dopravy a obrátil se na primátora města, zda by se na to mohl podívat. Ukázalo se, že vybudování nového přechodu pro chodce vyjde dráž, než to původně vypadalo. Ale když jsem se tam zajel s kolegou Petrem Krause podívat, musel jsem potvrdit, že je jen otázka času, než se tam někomu něco stane. Byl jsem rád, že to primátor města viděl stejně,“ přiblížil s tím, že je jen štěstí, když se v tomto úseku silnice evidují za posledních třináct let jen dvě nehody s těžkým zraněním. „Podle policejní mapy nehod bylo příčinou nedání přednosti v jízdě v obou případech,“ informoval.

Vybudování přechodu pro chodce ovšem není jen o nastříkání „zebry“ na vozovku. Jak vysvětlil šéf krajské dopravní policie Jiří Ušák, má to opravdu svá specifika, která jsou v zákoně velmi striktně vymezena. „V obecné rovině, přechod pro chodce musí mít určitou délku, a šířku, musí být osvětlený, musí vést z chodníku na chodník a ne odnikud nikam, neměl by být například příliš blízko u kruhové křižovatky. Pokud je u zastávky MHD, nebo jiné veřejné dopravy, musí být namalovaný tam, kde panují dostatečné rozhledové podmínky. Já věřím, že městu se tyto podmínky podaří naplnit,“ poznamenal.

V tomto konkrétním případě to bude znamenat i stavební úpravy. Podle vedoucího odboru dopravy a majetku Dalibora Dařílka z ústeckého magistrátu jsou na vybraném místě dvě zastávky MHD. „Nelze do nich dost dobře vyprojektovat nový přechod pro chodce. Takže součástí projektové dokumentace musí být přesunutí a vybudování nové zastávky veřejné dopravy. Netroufnu si teď říci, kolik to bude stát. Odhady se pohybují kolem přibližně milionu korun. Tak nějak by to zhruba mohlo stát,“ domnívá se.

Že vybudování přechodu pro chodce u gymnázia dostane zelenou, potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO), který má na starosti záležitosti související s dopravou ve městě. „Tentokrát je to spíš o rozpočtu, než o dopravě. Ale v rozpočtu s ním počítáme. Vzhledem k tomu, že je nutné nejprve zpracovat projektovou dokumentaci a poté vybrat zhotovitele a to trvá poměrně dlouho, netroufnu si nyní říci, kdy začnou stavební práce. Byli bychom ale rádi, aby to bylo co nejdříve,” uvedl.

Zdroj: Janni Vorlíček