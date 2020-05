/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Chuderova Jiřího Beneše.

Starosta Chuderova Jiří Beneš. | Foto: archiv starosty

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Nepociťuji větší problémy, týkající se pandemie. Možná jen, že se nekonalo a asi ani konat nebudou akce, které měly být, ať už karneval, MDŽ, dětský den atd. Ještě do nedávna nás trápil neschválený rozpočet pro tento rok (v prosinci byly nové volby) a od března jsme se nemohli sejít se zastupiteli. Vyřešili jsme to konáním na fotbalovém hřišti a každý ze zastupitelů seděl s rozestupem 2 metry. Jinak ohledně větší návštěvnosti občanů našich obcí určitě vnímáme, ale rozhodně ne negativně.