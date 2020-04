/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Malečova Petra Kůstky.

Petr Kůstka. Starosta obce Malečov. | Foto: OÚ Malečov

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

V současnosti za největší problém vnímám, obrovskou migraci občanů z Ústí nad Labem a Litoměřic do našeho katastru. Jezdí k nám na výlety do přírody a to nám dělá problémy. Každý by měl zůstat ve svém katastru.