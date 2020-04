/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Petrovic Zdeňka Kutiny.

Starosta Petrovic Zdeněk Kutina | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Zásobování. Vzhledem k tomu, že jsme pohraniční obec došlo v důsledku uzavření státní hranice k uzavření všech provozoven služeb v obci včetně prodejen se základními potravinami. Obec musela přistoupit k zajištění náhradního zásobování základními potravinami. Toto zajišťujeme za pomoci nájemkyně restaurace paní Jiřiny Pinknerové a jejích zaměstnanců, kdy na základě objednávek od občanů je objednáno zboží ve velkoobchodu MAKRO. Rozvoz MAKRA funguje 3x týdně a po dodání je zboží uloženo do tašek dle jednotlivých objednávek a vydáno občanům. Toto se děje za aktuální cena MAKRA bez přirážky. Tímto se snažíme pomoci nejen občanům, kteří si nemohou dojet, nebo by to pro ně byl velký problém, nakoupit mimo obec, ale snažíme se tím i minimalizovat kontakty mezi občany.