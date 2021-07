Lidé, kteří do toho jdou i přes tyto nevýhody, většinou mají svou obec rádi a chtěli by pro ni něco udělat. Přesně to je případ řady ryjických starostů a patří mezi ně i Pavel Ježek. Potýká se s bídným signálem pro mobily, chybějící kanalizací, pomalým internetem, což zrovna v době covidové byl obrovský problém kvůli home office či distanční výuce školáků a studentů.

Co je největší starostí Ryjic a proč, případně kolik to bude stát?

Kanalizace a internet. Vybudování kanalizační sítě je pro naši malou obec finančně nezvládnutelný úkol. Z dotačních programů čerpat peníze nelze, protože dotační podmínky jsou pro nás nesplnitelné. Odhadovaná cena vybudování kanalizační sítě včetně projektu činí přes 35 milionů korun…

Že vás přerušuji, ale o bídném internetu místní hovořili také v anketě Deníku, rádi by to změnili. Co vy na to?

Ano, pomalý internet je druhá věc, která nás „pálí“. Obzvláště v dnešní době, kdy například probíhala distanční výuka a řada lidí pracovala z domova. Optický kabel k nám ale zatím nedostaneme a přenos po pevných linkách je slabší než bezdrátový. Pro představu: rychlost stahování se pohybuje okolo 15Mb/s a nahrávání okolo 7Mb/s.

Jak dopadly ekonomické následky pandemie na obecní rozpočet? Co jste museli odvolat, který projekt?Ekonomicky jsme pandemii výrazně příliš nepocítili. Chyběly nám spíše společenské akce, které jsme byli nuceni zrušit. Pálení čarodějnic, dětské dny, vyřezávání dýní a plesy na obecním sále, na tyto tradice se naši obyvatelé vždycky hodně těší.

A naopak, co považujete za obecní pýchu a proč?

Určitě hrad Blansko. Poskytuje nádherné vyhlídky, doporučuji ho jako moc krásný výlet. Do budoucna to možná budou ještě ryjičtí hasiči. Dostali nové auto a začali do toho hodně „šlapat“. Pokud jim současný zápal a píle vydrží, budu za to velice rád. Opravdu jim držím palce a věřím, že i ostatní.

Zdejší spolek, který se stará o Blansko, hodně v údržbě hradu pokročil. Jak spolupracuje s obcí, jak ho hodnotíte?

Spolupráce se Spolkem pro záchranu hradu Blansko je na skvělé úrovni. Obec vychází spolku maximálně vstříc a na hradu je to znát. Největší zásluhy má však předseda spolku Jiří Pelc, který obíhá úřady, shání realizační firmy a žádá o dotace, které obec finančně zaštiťuje.

Jak se díváte na likvidaci posledních sloupů po lanovce z Tonasa?Zlikvidovali je v loňském roce a nás se to nikterak nedotklo. Dle mého osobního názoru je ale škoda, že se ztratila další část připomínky průmyslové historie Ústí nad Labem. Lanovka byla ve své době po konstrukční a technické stránce zajímavým počinem a po desetiletí se stala nedílnou součástí Ryjic a Neštěmic.

Jaké máte plány do budoucna?

Žádné velké plány do budoucna v současné době nemáme. Spíše ty malé, které nám pomáhají udržovat chod obce a zlepšují nám tady kvalitu bydlení. Informujeme o nich podrobně na internetových stránkách obce www.ryjice.cz nebo na www.facebook.com/Ryjice.