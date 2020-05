/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Ryjic Pavla Ježka.

Starosta obce Ryjice Pavel Ježek. | Foto: archiv starosty

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

U nás v obci máme Nemocnici následné péče, která patří pod Krajskou zdravotní a my jsme nebyli ze začátku vůbec informováni, jestli tam je někdo infikovaný nebo v karanténě. Takže nám chyběly informace. Co se týká turistů, tak těch k nám jezdí na hrad Blansko méně než před epidemií.