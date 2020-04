/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starosty Severní Terasy Jaroslava Šimanovského.

Starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský. | Foto: archiv starosty

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městském obvodě?

V současnosti se vše soustřeďuje na Covid-19. Distribuce roušek, dezinfekce a samozřejmě to, aby se dostaly včas veškeré informace ke všem spoluobčanům. Dále provádíme dezinfekci veřejných ploch. Jinak se snažíme zajistit běžný provoz. Náš MÚ se snaží maximálně informovat celý obvod, a to prostřednictvím webových stránek, Facebooku, informačních vývěsných tabulí a v neposlední řadě jsme provedli výlep po celém obvodě – každý dům má informaci na svém vchodě. Dále jsme provedli adresný roznos roušek seniorům 75 let plus (cca 1 700 kusů). Distribuci zajišťujeme na našem MÚ každé pondělí (8-11) a středu (13-16). Já osobně jezdím nakupovat seniorům a vyzvedávat léky.