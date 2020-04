Co je v současnosti největším problémem ve vašem městském obvodě?

Krizový štáb města jedná online každý den, vzájemně si pomáháme, předáváme informace, společně řešíme problémy. Myslím si, že největší problémy máme za sebou, postupně se sžíváme s realitou, zvykáme si na roušky, nový režim. Nebude to jednoduché, spoustě lidem, firmám se hodně změnil život, ale jsme vynalézaví, zvládneme to.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Chtěl bych pochválit rozhodně zdravotníky a všechny složky IZS, kteří mají nejvíce práce a starostí. Druhý velké díky bych chtěl věnovat švadlenkám, které dlouho šily roušky pro naše obyvatele, kterým bylo ze dne na den nařízeno jejich nošení. Ten, kdo nešil, neví co je to za práci. Je to opravdu náročné. Třetí velký dík patří všem, které potřebujeme ke každodennímu fungování - tzn. pracovníkům ve službách, energetice, vodárenství, odpadářům, prodavačům atd. Bez nich bychom také nemohli fungovat, nutně je potřebujeme.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Ke mně, jako starostovi, se žádná pomoc vlády ani kraje nedostala a nemyslím si, že je to špatně. Máme své zdroje, kontakty, zkušenosti, poradíme si sami. Jsme samospráva a je to naše povinnost. Kdo čekal na pomoc, jen mrhal časem a měl jej využít k pomoci ostatním. Jakékoliv pomoci. Vláda a kraje mají zajistit základní fungování státu, ochranu obyvatel, zdravotnictví a to celkově zvládli na jedničku. Všem kritikům bych chtěl vzkázat, aby byli více tolerantní, protože tohle nikdo nečekal. Neměli jsme s tím zkušenost a opravdu nechápu lidi, kteří by nyní vše udělali lépe. Ano, po bitvě je každý generál a i vláda by jistě hodně kroků udělala jinak. Umět se rozhodnout v aktuální situaci není jednoduché, naše vláda to dokázala a i přesto, že se vše nepovedlo na jedničku, tak celkově to jednička je, protože krizi zvládáme jako jedni z nejlepších na světě, co do počtu nakažených i zemřelých.