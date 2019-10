Už roky se tu totiž o sekretářku dělí starostové s místostarosty. Když starosta Vinš chtěl návrh předložit kolegům v radě obvodu, smetli ho ze stolu třemi hlasy proti dvěma, a tak ho raději stáhl.

„Vzhledem k tomu, že kromě tajemníka nemám žádného přímo podřízeného pracovníka, musím i banální věci dělat sám, jako třeba doplnění dvaceti adres do systému chytré komunikace,“ řekl Vinš.

Pro změnu by hlasoval jen jeho kolega z hnutí Za lepší Střekov radní Jiří Železný. Což ovšem není poprvé a opět to poukázalo na neutěšenou komunálně-politickou situaci v obvodu, kde sice volby vyhrálo hnutí PRO! Ústí, ale nedokázalo postavit koalici. Místní pětičlenné vedení je tak slepencem politiků ze čtyř různých politických subjektů.

Nedostatek informací

Radní Stanislav Dunaj (PZS) sice označil starostu Vinše za vizionáře a požadavek na asistentku s projektovou manažerkou dohromady by nejspíš podpořil, ale poukázal na další rozpor. „Starosta to se mnou dopředu nepředjednal, neměl jsem o tom žádné podrobnější informace. Hodinu dopředu před zasedáním mi to nestačí. Nemohl bych se nad tím zamyslet, abych dokázal rozhodnout, zda je to potřeba či ne,“ poznamenal Stanislav Dunaj.

Vše prý souvisí i s tím, že střekovský obvod nezveřejňuje program jednání rady ani materiály k jednotlivým projednávaným bodům na svých webových stránkách. „Proti tomu jsem protestoval, vždyť i magistrát materiály před radou zveřejňuje. Kdyby to tam bylo, nemuseli bychom se možná ani scházet,“ upozornil Dunaj.

Proti návrhu byl místostarosta Pavel Peterka (ANO 2011). „Projektového manažera máme, asistentky dvě. Může je využít. Další člověk by byl zbytečnou finanční zátěží,“ nesouhlasil.

Starosta Vinš však argumentoval, že nechtěl tvořit nové pracovní místo, ač jedno teď na radnici zaniklo a peníze by na něj byly. „Chtěl jsem pouze organizačně přidělit jednoho pracovníka pro své potřeby, protože reálně ho v podstatě využít nemohu,“ uvedl.

Program jednání rady se neobjevuje ani na oficiálním facebookovém profilu Střekova, kde obvod informuje o novinkách. Mezi těmi převažují investice nebo akce v Brné a Sebuzíně, podobně jako je tomu mezi navrhovanými a schválenými investicemi participativního rozpočtu. Ten je určen na projekty obyvatel obvodů, které sami navrhnou. Ze tří je jeden z Brné a jeden ze Sebuzína. I opoziční zastupitelé, kterým nesoulad v radě neunikl, na to poukazují. Například architekt Jiří Němeček (PRO! Ústí). „Menší investice odpovídají tomu, kde bydlí jednotliví členové rady a jakou mají v radě podporu. Zatímco ve velkých akcích, které vyžadují víc práce a větší nasazení, nikdo nepokračuje,“ dodal.