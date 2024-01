V pátém patře paláce Jordán v centru Ústí nad Labem začal darovat v době, kdy svět uprostřed pandemie covid-19 zoufale hledal dárce, kteří získali proti této nové chorobě protilátky. Za svůj dar, na rozdíl od většiny ostatních, si nebere žádný finanční příspěvek. „Já jsem o tom přemýšlel opravdu dlouho, už třeba od pětadvaceti jsem si říkal, že by možná člověk měl darovat, v první řadě jsem samozřejmě myslel na krev. Vůbec jsem netušil, že z ní lze oddělit plazmu. Na to jsem fakt přišel právě až v době covidové,“ přiznal se.

První podnět dostal při brouzdání sociální sítí, když si všiml reklamy, že v odběrném centru BioLife hledají dárce plazmy, kteří prodělali covid.

„Takže jsem v té době vlastně zjistil, že ji vůbec lze darovat. Covid jsem právě v tom okamžiku měl čerstvě za sebou. Tak jsem si řekl, že nastala ta správná doba, kdy udělat rozhodnutí darovat,“ pokračoval a popisoval, že první co ho překvapilo po příchodu na odběrné místo, že se ho zdravotní setry optaly, zda se objednal.

S kosmetikou jsem skončila, na policii jsem šla první já, tvrdí Jarka Jarulinka

„Vůbec jsem netušil, že to musím. Naštěstí mě vzali i bez toho. Následovalo přijímací kolečko s vyplňováním dotazníků a lékařskou prohlídkou. Překvapilo mě, jak důsledná ta prohlídka byla. Kontrola zdravotního stavu i jednotlivá vyšetření. Já jsem si fakt myslel, že člověk prostě přijde, napíchnou ho, daruje a on zase odchází. Vlastně i díky tomu jsem se dozvěděl, že mám zvýšený tlak. Hned mě poslali k obvodnímu lékaři, takže od té doby, co chodím na plazmu, beru léky na vysoký tlak,“ zasmál se.

Kontrola

Vedoucí lékař centra Tomáš Kohoutek vysvětlil, že musí prověřit, zda vůbec zájemce o darování svým zdravotním stavem odpovídá podmínkám. Stává se dokonce, že už zavedeného dárce plazmy nepustí k odběru.

Daň z nemovitosti letos vzrostla. Kolik nově zaplatí obyvatelé krajského Ústí?

„Těch příčin může být mnoho, nejčastěji dekompenzovaný krevní tlak. To znamená, že jeho hodnoty přesahují o standardní normu. V tu chvíli bych dotyčného k odběru nepustil. Příčinou může být i nějaká akutní infekce. I taková věc jako opar, stav po prodělané operaci, kterou zmíní a nesplňuje tu časovou lhůtu k tomu, aby mohl být připuštěn k odběru,“ poznamenal a vysvětlil, že každý odběr, který v odběrných centrech BioLife provedou, postupují k dalšímu vyšetření na známky infekce. Třeba na HIV.

„Každý vzorek posíláme do národní referenční laboratoře. Což je jediná laboratoř v České republice, která může definitivně potvrdit nebo vyvrátit výsledek testu,“ přiblížil lékař.

Tři roky daruje

Po absolvování lékařských prohlídek Michal Kulhánek konečně ulehl na lehátko s jehlou v předloktí. „Ze začátku odběr trval něco přes hodinu. Po nějaké době se sestřičky začaly ptát, jestli mohou odběr zrychlit. Mám rád výzvy, tak jsem zrychlil. Tělo si na to zvyklo a dneska prostě využívám ten nejrychlejší způsob odběru,“ poznamenal dárce Kulhánek.

„Říkám si, že dneska je potřeba udržovat optimistický pohled na věc. Myslím, že pro dobrou věc by se našlo i pár dalších dárců jako jsem já. Daruji už třetí rok. Zajímavý benefit pro mne bylo zjištění krevní skupiny. Pokud se mne zeptáte, jak dlouho se chystám darovat, tak snad do té doby, kdy to bude možné, nebo mi lékař neřekne, abych si dal pauzu,“ dodal.

Schichtovka je kulturní památkou. Další bourání chátrající budovy dostalo stopku