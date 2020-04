/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Ústecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Tři stejné otázky jsme položili všem starostům měst a obcí a nyní je postupně zveřejňujeme. Dnes jsme se ptali starostky městského obvodu Ústí nad Labem město Hany Štrymplové.

Starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Nyní mě už trápí pouze neukázněnost některých občanů, kteří nedodržují povinnost nosit roušky a sdružují se na některých frekventovaných místech. Spolupracujeme s městskou policií a ta dá vždy situaci do pořádku. Také bych chtěla touto cestou poprosit občany, aby použité papírové roušky vhazovali do komunálního odpadu a nikoliv do tříděného. Co se týče roušek pro občany, máme distribuční místo přímo na městském úřadě a roušky vydáváme ve vestibulu denně od 8-12 hodin do vyčerpání zásob. Kdo ještě potřebuje, má možnost přijít. Máme největší obvod, já sama jsem se zaměřila na okrajové části města a spojila jsem se s místními občany, dovezla pomůcky a ti již zajistili distribuci roušek, jelikož znají nejlépe své okolí. Samozřejmě je možnost, pokud občan potřebuje ochrannou šitou roušku, může se kdykoliv ozvat na telefonní spojení městského úřadu. Domnívám se, že toto bude již individuální přání, neboť povinnost roušek je již delší dobu.