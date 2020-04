Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Stejně jako v jiných obcích a městech se snažíme postarat o naše občany. Dobrovolnice našily roušky, sehnali jsme desinfekci, obstarali ochranné prostředky pro paní doktorku, nabízíme zajištění nákupů a léků našim seniorům. Většina občanů se chová disciplinovaně, dodržuje omezení, i když výjimky se bohužel najdou. Hlavním problémem je nejistota a absence informací. Co bude dál, jaká součinnost se od malých obcí, respektive starostů předpokládá, například u chytré karantény. Informace, které dostáváme, se nijak neliší od těch, ke kterým mají přístup běžní občané.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se chovají zodpovědně. Nešíří paniku a hysterii, ale reálně přijímají vzniklou situaci a snaží se ji řešit. Pomáhají svým blízkým, sousedům, všem potřebným. Poděkovat bych chtěla dobrovolníkům, kteří se nezištně zapojili do všech aktivit souvisejících se současnou krizí. Velmi si cením spolupráce mezi starosty jednotlivých obcí a diskutování získaných informací.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Stát se o malé obce v krizi příliš nezajímá. Od státu dostáváme instrukce, co se nesmí, jak organizovat jednání zastupitelstva, a že se máme připravit na nižší příjmy. Z hlediska zajištění a distribuce pomůcek si obce většinou poradily samy. Drobná pomoc přichází z úrovně bývalých okresů, dnes ORP. Naštěstí fungují sociální vazby, které jsme si vytvořili v klidné době, což nám všem pomáhá se s neznámou a novou situací popasovat. Jak se nám to daří ale ukáže až čas.