Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Nevnímáme momentálně problémy většího rozsahu. Největším problémem je teď nástup velikonočních svátků a nemožnost se společně sejít na Velikonočních trzích, poklábosit a tradičně si zamlsat pečivo od našich dobrovolnic a nakoupit si výrobky místních obyvatel, které každoročně zdobí okna a předzahrádky nejen našich občanů v souvislosti s vítáním jara.

Zaznamenali jsme s nástupem hezkého počasí i větší pohyb cyklistů a turistů v okolí, stejně tak jako chatařů. Rádi bychom je požádali, aby omezili výlety do naší obce a jejího okolí v době pandemie, stejně tak chataře, aby společně s pobytem v naší obci dodržovali nařízení vlády tak jako kdekoliv jinde a tak, jako naši občané kteří jsou tady doma a není jim lhostejné zdraví jich a jejich sousedů.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Místní občané se z našeho pohledu chovají velice zodpovědně. Venku i v prostorách obecních budov se pohybují v rouškách, stejně jako naše místní děti, které si chodí hrát ven. U nás je to takové, že když někdo vyjde ven bez roušky, jako např. právě to malé dítě, sousedka mu hned vynadá. Tady si nikdo nedovolí vylézt ven bez ochrany úst. Na menších obcích je to víc domácké, takže si tady lidé tzv. hlídají to své, znají se a sledují, kdo roušku nosí či ne. Nakoupili jsme dezinfekci a je k dostání v úřední hodiny pro naše místní občany, kteří si přijdou. Velice si vážíme dobrovolníků, kteří našili roušky a ozvali se nám s nabídkou nejrůznějšího druhu pomoci od šití roušek, nákupů a pod.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Oceňujeme zejména metodická doporučení Ministerstva vnitra k ÚSC, která chodí v pravidelných intervalech mailem na OÚ v souvislosti s vývojem situace v ČR v dané situaci. Magistrát města Ústí nad Labem nám bezplatně poskytl v nejhorší situaci alespoň zlomek dezinfekčních prostředků a roušek, které byly obratem rozděleny mezi občany. Děkujeme.