Neštěmickému zastupiteli Vlastimilu Žáčkovi (ODS) odmítli otisknout článek v tamním zpravodaji. Podle radních, kteří nezařazení příspěvku posvětili, neslouží zpravodaj k politickým půtkám a rozepřím.

V nevybíravém článku „S hulvátstvím nemohu souhlasit. Ze zásady“ Žáček tvrdí, že na radnici v Neštěmicích panuje diktatura a tyranství hnutí Vaše Ústí, jehož je starostka Yveta Tomková předsedkyní. Ji samotnou přirovnává k babě Jaze, která své chyby nechává mizet jako mávnutím kouzelné hole.

S postojem radnice Žáček nesouhlasí. „To nebyl souboj, ani žádná polemika, ale zamyšlení. Příště ať nám napíšou, kolik máme jako opozice písmenek. Také bychom rádi napsali několik vět,“ poznamenal Žáček.

CHYBĚLA VYVÁŽENOST

Obvodní zpravodaj v Neštěmicích vychází pololetně v nákladu 10 tisíc výtisků. Starostka Yveta Tomková odkazuje k zásadám vydávání Obvodního zpravodaje, které má obvod schválené.

„Píše se v nich, že zpravodaj neslouží ke vzájemným polemikám a soubojům mezi politiky. Zákon o vydávání periodického tisku také uvádí, že vydavatel je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace,“ vysvětlila důvody zamítavého stanoviska rady Tomková. Podle ní Žáčkův článek zásady vyváženosti ani objektivity nesplňoval.

„Opozice vždycky kritizuje, to je jasné. Ale věcně. U pana Žáčka to bylo osobní, s objektivitou to nemá nic společného. Pustí se do toho další dva tři zastupitelé a budeme si tady dopisovat přes zpravodaj,“ podotkla Tomková.

Některé obdobné případy skončily v Ústeckém kraji až před soudem. Například zastupitel David Daduč napsal komentář k převratu na ústeckém magistrátu v červnu 2015. Redakční rada Městských novin mu článek opakovaně odmítla vydat, soud jí dal zapravdu. Daduč se letos na konci června proti verdiktu odvolal.

SOUDIT SE NEBUDE

„Pokud v článku nedochází k osobním invektivám a jde o komentář k dění na radnici, tak není důvod, aby rada bránila vydání,“ říká litoměřický zastupitel Tomáš Sarnovský (ANO), který se s kolegy z litoměřické buňky ANO taktéž domáhá otištění příspěvků v městském zpravodaji.

Vlastimil Žáček podle svých slov žalobu ale podávat nebude.

Kauzy článků, které zamířily před soudNěkteré kauzy s neotištěnými články se dostaly dokonce až před soud. Například v Litoměřicích odmítlo město uveřejnit článek a stanoviska sedmi zastupitelů za Hnutí ANO v Radničním zpravodaji. Zastupitelé se otištění domáhali u soudu. Oběma případy se už dva roky zabývají soudy. Obdobný případ se odehrává rovněž v Ústí. Zdejšímu zastupiteli Davidu Dadučovi (PRO!Ústí) odmítli uveřejnit kritický článek v Městských novinách. Domoci se toho chtěl přes soud, jeho žalobu ovšem okresní soud zamítl. Dle všeho nebylo vhodné vyhovět. „Rozsudek pravomocný není, dne 30. června jsem se odvolal. Věc tedy půjde ke krajskému soudu. Věřím, že uspěji,“ reagoval David Daduč.