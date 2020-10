Na sídlišti v Mojžíři vyrůstají černé skládky rychleji, než je stíhají úklidové čety likvidovat. Problémoví nájemníci vyvolávají konflikty, vyhazují odpadky z okna a nemají zájem pracovat. Cesta ke zlepšení podle starostky obvodu Yvety Tomkové vede přes radikální změnu zákonů.

Neštěmice musíte znát velmi dobře, co je tam podle vás největším problémem?

Neštěmice považuji za nejsložitější obvod našeho města, nikde jinde není tak velká koncentrace sociálně slabých a nepřizpůsobivých. A z toho logicky pramení problémy, ať je to nepořádek, obtěžování slušných lidí, obrovské problémy ve školách, zamoření sídlišť šváby a štěnicemi, zkrátka vše, co k takovým lokalitám patří. Bohužel v mnoha případech máme svázané ruce, a i když děláme vše, co můžeme, mnohdy to nestačí. Právě v této oblasti je naprosto nezbytná změna zákonů. Vláda z Prahy utrpení slušných lidí nevidí, premiéři a ministři se tady roky točí jako na Orloji. Přijedou, naslibují hory doly a neděje se nic.

Hovoříme-li o problémových sídlištích, typicky Mojžíř, hodně těch slušných, kteří tam žijí, volají po stálé přítomnosti policie a strážníků. Určitě by to pomohlo, ale represi nelze udržovat donekonečna. Jaká další opatření byste navrhla?

Stálá hlídka městské policie může pomoci udržet alespoň částečně klid a potírat přestupky. Máme také asistenty prevence kriminality, ale ani to nestačí. Mojžíř je typickým příkladem zpackané privatizace, drtivá většina bytů je v rukách soukromých majitelů, kteří tady nežijí a jen vydělávají na tom, že je pronajímají sociálně slabým. Zároveň ale mnohdy neplatí do fondů oprav a není tak výjimečné, že například výtah jezdí jen do třetího čtvrtého patra. Musíme začít vykupovat byty v dražbách, aby je dál neskupovali spekulanti, kteří byt pronajímají i za 15 tisíc korun měsíčně. A tyto nájmy pak platí stát, tedy my všichni z našich daní. Tohle je naprosto neúnosné a musí se změnit zákony o sociální podpoře.

S tím souvisí i problematika černých pasažérů: přišli jste s nápadem asistentů, kteří budou hříšníky hlídat. Už máte jasnější představu, jak to bude fungovat?

Dlouhé roky se snažíme přimět dopravní podnik k tomu, aby situaci řešil. Na návrhy, aby se nastupovalo předními dveřmi, jsme dostávali dokola odpověď, že to nejde, přitom s jiným řešením vedení dopravního podniku nepřišlo. Udělat jednou za měsíc velkou celodenní akci není řešení, druhý den se to vrátí do starých kolejí. A tak se nám tady dokola vozí tisíce lidí zadarmo, pokuty neplatí a pokud jsou na dávkách, nikdy z nich ty tisíce korun nedostanete, a ještě se vám vysmívají. Asistenti přepravy by mohli kontrolovat už před nástupem, jestli mají cestující jízdenku a pokud ne, nepustit je do autobusu či trolejbusu. A samozřejmě kontrolovat přímo ve spojích a černé pasažéry vykazovat. V mnoha městech se to osvědčilo, třeba v Ostravě za dva roky vykázali víc než 100 tisíc lidí. Všichni se musí naučit, že MHD je stejná služba jako kterákoliv jiná a musí se za ni platit.

Zdroj: archiv Yvety TomkovéV komunální politice se pohybujete řadu let, jste starostkou a městskou zastupitelkou, leccos se vám povedlo. Co považujete za svůj největší úspěch a co naopak za prohru?

Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2014, v Neštěmicích starostuji druhé volební období. Jsem nesmírně ráda, že se nám s kolegy povedlo prosadit rekonstrukci zázemí na stadionu v Mojžíři, který neslouží jen pro sportovce, ale i pro setkávání komunity. Dokončili jsme stavbu nového parkoviště na sídlišti Skalka, za poslední roky se nikde nepovedlo postavit stovku nových parkovacích míst. V neposlední řadě jsme prosadili zřízení záchranného fondu pro ústeckou zoologickou zahradu, která je na křižovatce a opravdu bojuje o přežití. Co by z mého pohledu mělo jít lépe a rychleji, je vykupování nemovitostí v problémových lokalitách. Bohužel se povedlo prosadit jen odkup domu ve Veslařské ulici, který jsme dostali do správy a kde vzniknou obecní byty. I když jsme dali jednoduchý návod, jak domy a byty postupně vykupovat a měnit složení nájemníků, zatím na naše návrhy nikdo neslyšel.

Podívejme se i na radostnější záležitosti, jednou z těch lepších bylo desetimilionové vystavění kabin pro fotbalový klub. Jaké další takové projekty byste ráda prosadila, který je podle vás nejdůležitější?

Jednoznačnou prioritou je pro nás návrat Policie ČR do Krásného Března. Před lety policie odešla, protože neměla odpovídající zázemí. Povedlo se nám najít objekt přímo v sídlišti, připravujeme projektovou dokumentaci a věřím, že příští rok objekt zrekonstruujeme. Začínáme také se studií a projektem vykoupeného domu ve Veslařské, kde vznikne desítka nájemních bytů. Co ale netrpělivě vyhlížíme, je nový územní plán města. Podle toho současného je prakticky nemožné stavět nová parkoviště, přitom nedostatek míst je jedním z nejpalčivějších problémů v celém městě. V našem obvodě jsme už vytipovali několik míst, kde bychom rádi postavili nové plochy tak, jak se nám to podařilo na Skalce. S plány se držíme při zemi, nechceme slibovat bombastické projekty za desítky nebo stovky milionů, protože město na ně zkrátka nemá. Ale i z mála můžete dělat věci tak, aby se lidem žilo lépe.

Hodně se hovořilo o změně statutu města. Mohla byste vysvětlit, co je na něm důležité a jaký model by podle vás byl nejlepší?

Je to už víc než rok, co jsme předložili vlastní návrh na úpravu statutu. Bez toho, abychom měli k dispozici stovky úředníků a arzenál právníků, jsme ho zpracovali tak, aby byl především spravedlivý. Návrhy předložily i další kluby a neděje se nic. Statut města upravuje kompetence a financování městských obvodů a magistrátu. Teď musí obvody bojovat o každou korunu, aby mohly investovat, z vlastních rezerv nebo výtěžků z pronájmů musí financovat provoz a pak logicky nezbývá na důležité investice jako jsou opravy chodníků, velké rekonstrukce a podobně. Nový statut by měl obvody posílit a stanovit klíč na financování, aby se lidé nestávali rukojmími vládnoucích stran tak, jak jsme to v minulých letech zažili. Opakovaně slyšíme, že se mají obvody zrušit. Já na to říkám, pojďme to udělat opačně - „ořežme“ magistrát, nechme mu převážně státní správu, tedy například stavební úřad, OSPOD, školy, a ostatní přesuňme na městské obvody, které opakovaně dokazují, že mnoho věcí a projektů zvládají lépe než právě magistrát.

Velké město můžete do určité míry z lavic opozice také ovlivnit. Teď jste získali řízením osudu další mandát, a sice zastupitelky Kurljukové. Co by podle vás měla koalice přehodnotit?

Dokázali jsme, že i se třemi mandáty umíme prosadit spoustu věcí, některé prošly zastupitelstvem jednomyslně. Příchodem Ivy Kurljukové se Vaše Ústí stalo čtvrtým nejsilnějším klubem v zastupitelstvu. Nesmírně si vážím toho, že Iva zvolila nás, protože vím, že další kluby se ji snažily „přetáhnout“ řadu měsíců. Pro nás se nic nemění, dál budeme prosazovat svůj program a projekty pro to, aby se nám všem v Ústí lépe žilo. Koalice Iviným odchodem přišla o nejtěsnější většinu v zastupitelstvu a z mého pohledu by měla klíčové věci projednávat napříč politickým spektrem a nesnažit se je prosazovat silou. Ostatně za uplynulé roky právě na této síle opakovaně ztroskotala a řadu bodů neprosadila.

Jak při vší té práci vůbec odpočíváte?

Nejvíc si odpočinu se svými blízkými, s rodinou a přáteli. „Baterky“ mi spolehlivě vždycky dobijí vnoučata Šárinka a Ondrášek, na které ale bohužel nemám tolik času, kolik bych chtěla. O to víc si ale čas strávený s nimi užívám. Relaxuji také na zahradě.

Yveta Tomková

• Druhé volební období stojí v čele městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice.

• V komunálních volbách získala s hnutím Vaše Ústí ve svém městském obvodě přes 28 procent hlasů, nejlepší volební výsledek v celém městě.

• Nyní spojila síly se Starosty a nezávislými v krajských volbách.