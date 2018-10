Starostka Střekova vyhrála spor s hasiči, Ústavní soud vyškrtne paragraf

Ústí nad Labem - Nynější starostku ústeckého Střekova Evu Outlou kdysi propustili ze služebního poměru u hasičů kvůli vedlejšímu příjmu za správu majetku společenství vlastníků, ke kterému patří.

Eva Outlá - starostka Střekova.Foto: DENÍK/Kristián Šujan

Bránila se, spor trval pět let a až Ústavní soud (ÚS) teď paragraf, na základě kterého dostala výpověď, ze zákona vyškrtne. Jako první o tom informoval server iDnes.cz.

„Navrhovatel se domnívá, že způsob, kterým byla výdělečná činnost žalobkyni zakázána, je v rozporu s ústavním pořádkem. Zákaz jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů zakotvený v napadeném ustanovení je podle něj omezením základního práva na svobodnou volbu povolání, práva podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby prací dle Listiny základních práv a svobod. Část zákona je zrušena k 1. červenci 2019,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Outlá nastoupila k hasičům v roce 2001. Tehdy jí prý dali souhlas, že živnost účetní nebude ohrožovat výkon služby.

„Jsme společenství vlastníků a chci vidět do účetnictví. Nepotřebuji, aby to někdo dělal za mě, navíc mám ekonomické vzdělání. Výkon služby jsem neohrožovala, dělala jsem to ve volném čase. Živnostenský list jsem si založila jen kvůli družstvu, nikdy jsem se tím neživila. Rozhodnutí Ústavního soudu je pro mě velmi příjemné a mám radost, že rozhodl takto. Věřím, že i správní soud rozhodne pro mě pozitivně a spravedlivě,“ popsala serveru vývoj kauzy starostka.