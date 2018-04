Stát chystá revoluci. Většinu péče by měl poskytnout praktický lékař

Severní Čechy - Žádné složité obíhání lékařů. Stačí zaklepat na jedny jediné dveře a lidem se dostane kompletního vyšetření. Praktik jim změří nejenom tlak, ale i hladinu cukru v krvi. Udělá „sono“ břicha a podívá se na stav pacientových plic – to s pomocí spirometru. Nakonec předepíše všechny potřebné léky.

Přesně tak by měla vypadat lékařská péče v českých ordinacích. Ministerstvo zdravotnictví už na tom pracuje. Vyslyšelo totiž doporučení Světové zdravotnické organizace, podle které by měly vlády posílat peníze hlavně na takzvanou primární péči.

Právě díky ní lze totiž na řadu chorob přijít už v počátku. Jejich léčba je potom jednodušší a levnější.

ČESKÁ CESTA? OPAČNÁ

Česko přitom šlo doposud přesně opačnou cestou. Dokládají i to poslední data zdravotních pojišťoven. Na primární péči podle nich putovalo jen kolem 5,8 procenta všech peněz. „Což je strašně málo. Světová zdravotnická organizace doporučuje na tento segment péče uvolnit kolem šesti až patnácti procent – podle toho, co všechno daný stát do primární péče počítá.

V České republice by to mělo být kolem deseti procent,“ komentuje to šéf výboru Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma.

Vedení resortu zdravotnictví už ale začalo připravovat změnu. Výdaje na primární péči skokově navýší. „Vytvořili jsme pracovní skupinu pro reformu primární péče, která tyto věci konečně narovná. Opatření se budou týkat praktických lékařů pro děti i dospělé. Vůbec první změny bychom chtěli uvést do praxe už v lednu příštího roku,“ řekl Deníku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Praktičtí lékaři podle něj dostanou větší pravomoci – budou moci například předepsat mnohem více druhů léků. Zcela jinak budou fungovat i dnes skomírající lékařské pohotovostní služby. „Půjde to přes urgentní příjmy v nemocnicích a přes záchrannou službu,“ přiblížil plány Prymula.

Počty specializovaných ambulancí se podle něj naopak sníží. Jak totiž vyplývá z čísel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, jejich řady se za posledních deset let rozrostly dokonce o tři tisíce. To je o celých 12 procent. Lékařů, kteří se do těchto ambulancí přesunuli z nemocnic, je skoro o pětinu víc.

„Jejich počet vysoko převyšuje průměr běžný v Evropské unii,“ upozornil Prymula. Pojišťovny na ně vydají více než pětinu svých peněz.