Jedním z měst, které se na severu do oprav bytů prostřednictvím ministerské dotace chce pustit, je Děčín, kde je nyní registrováno necelých 700 uprchlíků. Jeho zastupitelé budou ve čtvrtek projednávat spolufinancování celého projektu. Podání žádosti o dotaci už schválili radní. „S pomocí dotace chceme opravit jeden byt v ulici Spojenců. Na ten bychom při obsazení čtyřmi lidmi mohli získat až 480 tisíc korun podpory,“ uvedla náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká. Dohromady by rekonstrukce bytu měla vyjít na 724 tisíc korun, rozdíl bude muset město zaplatit ze svého rozpočtu.

Ze Žytomyru je vyhnala válka. Po stažení okupantů se Natalia se syny vrací domů

O přibližně trojnásobnou výši požádali ve Vejprtech na Chomutovsku, kde chtějí opravit dva byty pro lidi prchající před válkou. Úřady v tomto horském městě registrují téměř 120 uprchlíků.

„Chceme opravit dva byty, podle ministerských tabulek zde můžeme ubytovat dvanáct lidí,“ řekla Jaroslava Výborná z vejprtské radnice. Dohromady by rekonstrukce měla vyjít na necelého 1,7 milionu korun, z toho by 1,44 milionu měla pokrýt dotace. „Z vlastních prostředků bychom se do toho nepouštěli,“ dodala Výborná.

Pro obce je výhodou, že mohou žádat i zpětně. Přihlásit tak mohou i stavební náklady vynaložené od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Problematické jsou ale u této dotace termíny. „Hlavním omezením je termín kolaudace, kterou je nutné stihnout do podzimu,“ vysvětlila náměstkyně Lehká. Pokud tak obec neměla opravu připravenou, především po projekční stránce, nemají šanci šibeniční termíny dodržet. Děčín tak nemůže přihlásit mnohem větší objekt bývalého internátu na Benešovské ulici, který plánuje opravit pomocí jiných dotačních programů.

Ubytování pro Ukrajince: Ve stanovém městečku přijali první den 77 uprchlíků

Právě tato lhůta pravděpodobně brzdí zájem obcí, za měsíc totiž byla vyčerpána přibližně devítina z 900 milionů určených na tuto podporu. „K pondělí 23. května bylo podáno 62 žádostí za 110,6 milionu korun, dalších 67 žádostí je rozpracovaných,“ uvedl Jiří Landa z oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Čas na podání žádostí přitom mají obecní samosprávy jen do konce května.

V řadě měst ale i přes vysoký počet uprchlíků nebudou o dotaci žádat. To je případ například Loun. „Zatím jsme čekali, zda nebude vypsaná spíše dotace na novostavby, které bychom po odeznění krize mohli využívat třeba jako spolkové domy,“ vysvětlil starosta Loun Pavel Janda. Město navíc trápí nedostatek vhodných bytů, které by do programu mohlo přihlásit. Už na začátku stávajícího volebního období totiž opravilo desítku jiných bytů. Jediný vhodný objekt, který by město přihlásit mohlo, je bývalá drážní ubytovna s kapacitou okolo čtyřiceti lidí. „Ta ale potřebuje opravdu důkladnou rekonstrukci,“ dodal lounský starosta.