Státní podnik Povodí Labe plánuje prohloubit koryto řeky Labe pod několika nejnižšími mosty kvůli přepravě nadrozměrných součástek dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Přepravu komponentů by v obdobích sucha mohla zkomplikovat absence plavebního stupně Děčín. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jan Bukovský. Součástky z Koreje připlují po moři do Hamburku, odtud se po Labi dopraví do překladiště ve Chvaleticích na Pardubicku, odkud budou pokračovat po silnici.

Běžné nadrozměrné náklady se po Labi za vhodných plavebních podmínek bez zvláštních opatření přepravují už nyní. Problémem součástek pro Dukovany jsou podle Bukovského jejich rozměry. "Dnes je na Labi mezi Mělníkem a Chvaleticemi výška pod nejnižšími mosty 5,25 metru, ale to nemusí stačit," řekl. Povodí Labe proto v takových místech plánuje koryto řeky prohloubit, lodě se navíc před průjezdem pod nižšími mosty takzvaně zabalastují. "Napustí se do nich voda, aby se loď více ponořila a náklad se protáhnul pod mostem," uvedl Bukovský. Je to podle něj běžná praxe.

Úsek z Ústí nad Labem do Chvaletic je podle Bukovského už několik desetiletí splavněn soustavou 21 zdymadel a je splavný i v období sucha. Přeprava komponentů pro nové bloky jaderné elektrárny by se ale mohla zpozdit na cestě z Německa. "Splavnost Labe z Německa do Ústí trpí dlouhými obdobími omezené a přerušené plavby, protože závisí čistě na aktuálním průtoku vody v řece. Jsou období v roce, kdy splavnost je relativně dobrá, ale pak zejména v létě je běžně po několik týdnů zastavena," řekl Bukovský.

Problém se špatnou splavností Labe z Německa má vyřešit plánovaná výstavba plavebního stupně Děčín, která by měla zajistit dostatečnou výši hladiny Labe i v období sucha. Plavební provoz by v takovém případě nemusel být přerušen, uvedl Bukovský.

O vybudování plavebního stupně Děčín se mluví téměř 30 let. Jez u Děčína, jehož výstavbu podporují rejdaři, má zlepšit splavnost řeky pro nákladní lodě. České a německé ekologické organizace ale tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, ve kterých není možné po řece plout. Dřívější studie Národního parku České Švýcarsko také tvrdí, že by vybudování jezu zničilo vzácné bahnité náplavy, jejichž zánik nijak kompenzovat nelze.

Aktuálně není od 20. července nákladní plavba kvůli suchu možná. "Oproti roku 2023 byla letos plavba zastavena přibližně o polovinu méně dnů, ale přes dobře splavné první dva měsíce roku byl zbytek jara podprůměrný, a lodě bylo možné nakládat dokonce méně než v roce 2023," řekl Bukovský. V červnu a červenci sice více pršelo a plavební podmínky se mírně zlepšily, klienti vodní dopravy už ale se splavností nepočítali a v tomto období ji podle Bukovského moc nevyužili. Za letošních podmínek by existence plavebního stupně v Děčíně zamezila zastavení plavby, dodal Bukovský.

Podle údajů Českého statistického úřadu dopravci v Česku loni po vodě přepravili 1,22 milionu tun nákladu, meziročně téměř o čtyři procenta méně. Je to nejméně od roku 1995, odkdy ministerstvo dopravy zveřejňuje statistiky lodní přepravy. Ve srovnání s rokem 2019 činí pokles 30 procent.