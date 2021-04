Pracovní ruch v oplocené jámě na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Ten vyvolal v mnoha místních naději, že se ledy pohnuly a stavební práce na víc než dekádu rozestavěném domě budou pokračovat. Jiní jsou naopak skeptičtí a berou to jako reakci investora, společnosti UDES, na končící platnost stavebního povolení. Končilo mu letos v polovině dubna. Spekulaci nahrává, že ani město Ústí nad Labem nedostalo žádnou informaci, že by stavba měla letos začít.

"Díra" tedy Blok 004 na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Pondělí 19. dubna | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Podle stavebního odboru ústeckého magistrátu byla přitom lhůta dostavby nové budovy čtvrtou podmínkou povolení vydaného dne 16. února 2018. Byla stanovena do dvou let od nabytí právní moci povolení, tedy do 18. dubna loňského roku. Poté úřad povolení prodloužil do letošního 18. dubna. „Jelikož investor zahájil stavbu v době platnosti stavebního povolení, to tak zůstává platné,“ uvedla magistrátní mluvčí Romana Macová.