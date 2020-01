Za 10 let, které loni uplynuly od zahájení její výstavby, dokázal kraj s podporou dotací dokončit na svém území téměř celou stezku o délce zhruba 90 kilometrů. Loni před zimou otevřel novou část mezi obcemi Dobříň, Záluží a Račice. Ve stejném období zahájili zhotovitelé práce na posledních několika úsecích.

V Křešicích musí cyklisté jezdit po silně frekventované silnici II/261. Tento stav by měl trvat do letošní zimy, kdy skončí práce na cestě mezi Třebouticemi a přívozem v Nučnicích. „Zhotovitel zahájil stavbu mezi mostkem přes Luční potok k víceúčelovému hřišti u restaurace U Henschů už na konci loňského podzimu. Protože se hřiště využívá po větší část roku k pořádání řady akcí, slíbil nám, že areál, kde má provizorní zázemí, uvolní do jara,“ uvedl starosta Křešic Michal Mančal.

Stavbu stezky mezi Třebouticemi a Nučnicemi hejtmanství vysoutěžilo za zhruba 45 milionů korun, což je o sedm milionu levněji, než předpokládal rozpočet projektu. „Finance se čerpají z IROP a také z programu ministerstva pro místní rozvoj, 10 procent hradí ze svého rozpočtu kraj. Po dokončení tohoto tříkilometrového úseku bude chybět ještě necelý kilometr od přívozu k mostku přes Úštěcký potok. Ten by měl kraj dokončit nejpozději v roce 2022,“ vysvětlil zástupce Destinační agentury České středohoří Michal Horáček.

Trasa mezi víceúčelovým hřištěm v Křešicích a místní částí Nučnice dostane asfaltový povrch a poslouží tak i in-line bruslařům. Než se tak stane, budou muset místní a hlavně řidiči překonat určitá omezení. „Stezka povede nejprve po břehu řeky na pilotách, pak překročí silnici ke hřbitovu a kopíruje chodník až proti přístavu v Nučnicích, kde se opět vrátí k Labi. Pro práci na labském břehu bude nutné uzavřít přilehlý pruh silnice, provoz na druhém bude řídit semafor. S výstavbou stezky musíme zrušit parkoviště u hřbitova a na trase řešit problém dosavadního parkování aut u domů, které nejsou vybaveny vjezdem,“ popsal starosta Mančal.

Do konce září má být hotový i čtyřkilometrový úsek stezky na druhém břehu Labe od Račic do Hněvic, kterým dojde ke spojení Ústeckého a Středočeského kraje. Náklady na jeho stavbu činí necelých 29 milionů korun. Tento úsek bude nejspíše poslední stavbou Labské stezky pod taktovkou Ústeckého kraje. Některé její části ale bude třeba vylepšit nebo opravit. Podle Horáčka se to už nyní týká například úprav trasy mezi Litoměřicemi a Žalhosticemi a mezi Píšťany a Velkými Žernoseky.

Informační tabule

O dobrou orientaci cykloturistů se po celé trase stezky v regionu stará Destinační agentura České středohoří, která na ní nechala instalovat 18 velkých informačních tabulí a 30 menších odbočkových tabulek u významných turistických cílů. Poslední novinkou je vyznačení cyklotrasy do oblasti českého granátu, začíná u Labe v Lovosicích a vede přes Třebenice na Hazmburk a do Libochovic.

„Sezona cykloturistiky se kvapem blíží, její příznivci by si neměli nechat ujít Jarní odemykání Labské stezky, které proběhne s řadou doprovodných akcí 28. března v Děčíně. Těm, kteří preferují jízdu v partě, doporučuji účast v cyklojízdě, která vyrazí na tamní Smetanovo nábřeží z Ústí nad Labem. Podzimní zamykání se nejspíš uskuteční v Litoměřicích,“ pozval Horáček.