Historicky největší budova ústecké univerzity (UJEP) je v poslední třetině své výstavby. Obří Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) pro 1 500 studentů a vědeckých pracovníků, rostoucí na místě bývalé porodnice v krajském Ústí, je ve fázi dokončení hrubé stavby.

„Čeká nás montáž technologií a vybavování interiéru zařizovacími předměty. V poslední fázi dojde k finálním úpravám venkovních prostor,“ popsal kvestor UJEP Leoš Nergl. Hotovo má být do konce letošního roku.

Stavbu od počátku provází několik komplikací. Jedna z posledních se týkala například vnější části budovy. „Proběhla celá řada jednání týkajících se konkrétního typu fasády. Na druhou stranu, když vezmeme v potaz, že jde o budovu za 710 milionů korun a dalších 240 milionů půjde na její vybavení, tak je jasné, že kolem ní bude neustále rušno,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.

Řada kritiků se v poslední době rovněž podivovala nad tím, že v okolí stavby není prozatím tolik zelených ploch, jak vyplývá z projektu. „V Ústí se už staví jen hnusný nevzhledný krabice nebo základy na metro,“ napsal například pod příspěvek ve facebookové skupině Panoptikum Ústí nad Labem Petr Dvořák.

Rektor stavbu brání. „Jsme stále ve fázi výstavby, takže staveniště ani jinak vypadat nemůže. Ale jsem přesvědčen, že při předání budovy bude vše vypadat tak, jak je v projektu plánováno, tedy včetně zeleně,“ věří Balej.

Zelený ochranný pás

V prostoru pod budovou vysadí UJEP po domluvě s nedalekou chemičkou Spochemií zelený pruh. „Půjde o pás vysokých vzrostlých dřevin plnící funkci ochranného prvku, kterým se cítíme být povinováni ve smyslu zajištění bezpečnosti našich studentů i pracovníků,“ přiblížil Balej.

S tím souvisí spor, který se před dvěma lety rozhořel mezi UJEP a právě Spolchemií. Společnosti se nelíbilo, že CPTO vyroste v její zóně havarijního plánování. Obě strany doposud nepodepsaly společné memorandum, na kterém se už vloni dohodly.

Obsahovat mělo například vytvoření krizových a evakuačních plánů ze strany univerzity či nové stipendijní programy pro studenty chemických oborů financované Spolchemií. „Jednání spějí ke zdárnému konci. Aktuálně se řeší ještě dodatečné a potřebné opatření ke zvýšení bezpečnosti technického rázu,“ uvedl mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Chemička se už dříve odvolala ke krajskému úřadu proti stavebnímu povolení, které na CPTO vydal ústecký magistrát. Úřad odvolání smetl ze stolu a chemička na rozhodnutí následně podala správní žalobu. Soud o ní zatím nerozhodl. „Stažení žaloby jsme od začátku podmiňovali úplnou dohodou, ke které zatím ještě i přes pokrok v jednání nedošlo,“ doplnil Charvát.

Samotná stavba CPTO bude zahrnovat přednáškové sály, menzu či specializované laboratoře. Sídlit v ní budou přírodovědecká fakulta a fakulta životního prostředí. V blízkosti vznikne i parkoviště pro více než 200 aut. Budovu navrhl tým architekta Petra Pelčáka z Brna, společně ji staví společnosti Metrostav a Klement.

Běží i projektové práce na nové budově fakulty zdravotnických studií, která se z centra města přestěhuje do areálu Masarykovy nemocnice. Rektor předpokládá, že ještě letos UJEP vyhlásí veřejnou zakázku na dodavatele stavby. „Do dvou let by měl být kampus celý dostaven. Před námi pak budou rekonstrukce vysokoškolských kolejí a samozřejmě i dílčí úpravy kampusu jako veřejného prostoru,“ dodal rektor.