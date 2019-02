Ústí nad Labem - Problematická odbočka na Globus dostane nový kabát za zhruba 32 milionů korun. Kruhový objezd má svého dodavatele.

Stavba okružní křižovatky v Předlicích je hotová věc. Výběrová komise vybrala dodavatele, který se o její vybudování v Tovární ulici na odbočce k hypermarketu Globus postará. Postaví ji Strabag.

Náklady na vybudování křižovatky mají překročit 32,12 milionu korun, o financování se postarají Ústecký kraj s městem Ústí nad Labem a soukromou společností. „Přes zimu by měla být hotová dokumentace tak, aby práce začaly na jaře a příští rok už tudy mohla jezdit auta,“ upřesnil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Stavba obsahuje kromě samotného „kruháče“ úplnou rekonstrukci vozovek, dlážděné chodníky, podélná parkovací stání z takzvaných kočičích hlav a čtyři zastávky MHD v bezbariérové úpravě. Týká se i opravy stávajících a návrhu nových přechodů pro chodce.

„Krajská i městská rada se domluvily, že se sejdou na svých jednáních, aby radní odsouhlasili výběr zadavatele a mohly tak být podepsány smlouvy a začít výstavba,“ potvrdila mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Po kruhové křižovatce v těchto místech odborníci volají už dlouho. Právě zde se například v listopadu srazil autobus s trolejbusem. Například Jan Pechout z ústeckého BESIPu. „Zaplať bůh za to. Nejsem pro to, aby byly kruháče všude. Tady ale měl stát dávno. Zrovnoprávní všechny silnice, které do něj vyústí, a řidiči na nich budou mít stejná práva i povinnosti,“ popsal.

Tím měl na mysli, že zmizí například matoucí změna přednosti v jízdě ve směru do města, která nejspíš stojí za nehodou busů MHD z minulého roku.

„Dalším přínosem je, že auta zde budou jezdit pomaleji, takže i následky případných nehod nebudou tak velké,“ pokračoval Pechout.

Policie mu dala za pravdu. Souhlasné stanovisko se stavbou křižovatky vydala už minulý rok.

Stavbu financuje 10,8 miliony korun i soukromá společnost, která chce v sousedství křižovatky vybudovat autosalon. „Část stavby bude zasahovat na pozemky majitele autosalonu. Po dostavbě a kolaudaci provedeme jejich zaměření a majetkové vyrovnání,“ vysvětlil před časem vedoucí odboru majetku a dopravy Dalibor Dařílek z ústeckého magistrátu.

TĚŠÍ SE I ŠKOLKA

Obyvatelé Předlic a především osazenstvo mateřské školy v Marxově ulici na stavbu čekají několik let. Upozorňují na chybějící přechody pro chodce v Majakovského ulici. Zdejší frekventovanou silnici totiž musejí učitelky s dětmi často přecházet, když mají například cestu do zoologické zahrady.

„No už aby to bylo. Čekáme na něj dlouho, už to řeším mnoho let. Oddechneme si, že budeme moci používat i další linky MHD. Je to tu nepřehledné, protože silnice je rozkopaná. Bojíme se to přecházet, aby se něco nestalo,“ povzdechla si ředitelka.