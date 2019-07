Po celém krajském městě chybí tisíce parkovacích míst. K nejhůře postiženým místům patří hlavně ústecká sídliště, kde stojící auta leckdy blokují průjezd i složkám integrovaného záchranného systému. Nápravě prý stojí v cestě územní plán.

Možnosti, jak rozšířit parkoviště na sídlištích, sice město podle primátora Petra Nedvědického (ANO) má, stavbě ale brání výklad územního plánu. Zastupitelstvo totiž před lety rozhodlo, že pořídí nový, a do té doby nesmí přijímat žádné měny. „Než bude hotový, to je na několik let,“ řekl primátor.

Na to ale už lidé přestávají slyšet. Například Miloš Urban. „Bydlím na sídlišti už přes 45 let. Problémy s parkováním postupně gradují nejméně posledních 15 let a důvodem je opět územní plán,“ rozčílil se.

K nejproblémovějším místům pro záchranáře patří například Dobětice a Severní Terasa. „Taková bychom ale našli po celém Ústí. Někdy nám prostě nezbude než volit jinou trasu nebo zastavit a dojít pěšky. V některých případech hraje při záchraně života roli každá minuta, a to logicky zdržuje,“ vysvětlil mluvčí záchranné zdravotnické služby Prokop Voleník.

Průjezdnost udržují strážníci. Jak vysvětlil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, silnice pravidelně procházejí s hasiči i zdravotníky. „Místům, na kterých se domluvíme, pak věnujeme zvýšenou pozornost. Když to jinak nejde, necháme překážející auta odtáhnout. Jen letos jsme za špatné parkování udělili kolem šesti tisíc pokut. Z toho zhruba jedna třetina není zaplacená a budeme je vymáhat,“ informoval Novotný.

Dva tisíce míst chybí na Severní Terase

Celkem chybí na Severní Terase přibližně dva tisíce parkovacích míst. „Máme řadu studií, kde by se dalo parkoviště postavit, ale tím, že od roku 2015 je územní plán uzavřený, nemůžeme dělat vůbec nic,“ poznamenal zdejší starosta Jaroslav Šimanovský (ANO).

O tisících chybějících parkovacích stání několikrát hovořili i ostatní starostové ústeckých městských obvodů. Podle starostky Neštěmic Yvety Tomkové (Vaše Ústí) chybí v celých Neštěmicích doslova tisíce míst k parkování. „Lidé odstaví auto, kde se dá, každý dům, i samostatně stojící, má problémy s parkováním,“ líčila před časem.

Centrální obvod podle starostky Hany Štrymplové (ANO) řeší podobné problémy s parkováním různě. Kvůli parkování tu například namísto budování nových stání využívají zjednosměrnění ulic. „Také nám chybí tisíce míst. Moc jiných možností ale nemáme. Placené parkování firem je na úkor lidí, kteří tu bydlí. To trápí třeba ulice Vaníčkova, Dlouhá, Na Skřivánku, na Klíši. Tam všude doprava stoupá, ale parkovacích míst nepřibývá,“ posteskla si.

Opozice si ale myslí, že město má dost míst, kde by se parkovací místa dala budovat. „Spíš ale parkovací domy, existují na to dokonce zpracované studie. Ostatně parkoviště, o kterém kraj rozhodl, že není podle územního plánu, už na Severní Terase mají,“ zmínil Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí).