Děti mají radost. Alespoň ty, které nepůjdou v pondělí 27. listopadu do školy. V ten den totiž proběhne v mnoha vzdělávacích institucích stávka, která má upozornit na škrty ve školství a riziko snížení kvality výuky. Podle návrhu rozpočtu na rok 2024 totiž chybí peníze na téměř 17 tisíc pracovních míst nepedagogických pracovníků. Vrásky na čele to dělá ale rodičům, kteří se budou muset o své děti postarat.

Stávka škol. Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Cihla

Celé je to o penězích. Nízké platy nepedagogických pracovníků, škrty na učitelích, z toho plynoucí nebezpečí vynucených odchodů kantorů z pracovních míst. Klesající kvalita výuky samotné. V podstatě každý, kdo pracuje ve školství, ať už se k pondělní stávce připojí nebo ne, popisuje následky vládních škrtů ve svém oboru podobnými slovy. Jako roztočenou spirálu škod galaktické velikosti s masivní černou dírou v centru, která semele každého, kdo do školy vkročí, ať už jako školák, nebo zaměstnanec.

„Naše škola se ke stávce připojila. Plně souhlasíme s odbory, že peněz do školství proudí málo a není to jen o mzdách pro učitele nebo nepedagogický personál,“ líčil učitel Petr Samec ze ZŠ Mírová. Stávku stráví coby kontaktní osoba odborové organizace a zároveň bude pracovat na přípravách k výuce, tak jako většina jeho kolegů. Ať už bude na pracovišti, anebo doma. „Stejně tak není například možné, abychom škrtali výukové hodiny a rušili skupiny pro jazyky. Velmi by tím utrpěla kvalita výuky. Pokud by klesl počet hodin a učitelů jazyků, potom by třída nemohla být půlená a jeden člověk by místo patnácti učil třicet dětí. To by mělo poměrně citelné následky,“ poukázal pedagog.

Výchova dětí

Dodal také, že práce učitele se za poslední léta dost změnila, je prý mnohem náročnější. „Vzdělávat děti je velmi těžké, protože ony často nemají zájem. Narostla nám administrativa, přehazují na nás zodpovědnosti rodičů za výchovu, například prevenci proti drogám, psychologie a další,“ přiblížil Samec.

Učitelka angličtiny, která se představila jako Zuzana, ale přála si zachovat v anonymitě příjmení i školu, nešetřila kritikou. „Problémem českého školství je, že i ty skupinky po patnácti žácích jsou velké. To děcko za hodinu řekne maximálně tři věty. Kdyby jich bylo třicet, tak řeknou jednu a ještě to bude něco triviálního, nějaká jednoduchá fráze. Učitel s nimi maximálně probere gramatiku a slovíčka, ale kde bude praxe, dialogy, rozhovory, snaha naučit je v angličtině přemýšlet?“ upozornila s tím, že většina dětí, které vyjdou ze základní školy, není schopna cizím jazykem mluvit.

VIDEO: Vládní škrty dorovnáme, slibuje Ústí školám. Za cenu omezení investic

„Prostě to neumí, stydí se, nemají si to kde vyzkoušet. Velmi by prospělo, kdyby základní školy neměly dva povinné jazyky. Stačila by angličtina a uvolněný čas původně věnovaný pro druhý jazyk jí věnovat. Ve výuce jazyků je prostě nutné ty peníze udržet. Přitom v jiných zemích jsou školáci schopni se v cizím jazyce domluvit. Tady většina dětí nevytvoří kloudnou větu, umí jen základy, chybí jim konverzace. Vždyť na maturitu se studenti biflují nazpaměť odpovědi, místo aby byli schopni si o tématu popovídat spatra,“ kritizovala coby dlouholetá lektorka angličtiny.

Ale ani tam to nekončí. Nedostatek plynoucí z vládních škrtů by podle ředitele ZŠ Mojžíř Karla Bendlmajera dopadl velmi tvrdě na asistenty výuky, které potřebuje vzhledem k tomu, že velká část jeho žáků pochází z problémových rodin a sociálně vyloučené lokality. „U nás nejvíce potřebujeme individuální přístup k žákům, psychology a další motivační a jinou podporu,“ posteskl si a pokračoval popisem práce pomocného personálu, konkrétně kuchařek. „Velmi se bojí hovořit veřejně a já se ani nedivím. Pracují za 21 až 25 tisíc korun měsíčně, vaří více než šest stovek obědů a nejen pro naši školu, ale i pro další dvě školy a školku navrch. Chodí do práce v čase, kdy jim ještě ani nezačíná pracovní doba, aby měly v 11 dopoledne hotovo,“ popsal.

Finance

Strach o finance, o práci a o její kvalitu hraje velkou roli v podpoře pondělní stávky. Té se, podle předběžných informací ze středečního dopoledne, jen v Ústí nad Labem zúčastní většina zdejších základek. „Celkem 14 základních škol bude uzavřeno včetně školní družiny a jídelny. Otevřeno bude pět škol i dům dětí a mládeže. Ne všude ale bude fungovat i školní jídelna, školy řeší studenou variantu obědů ve formě například obložené bagety,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová.

„Ke stávce se připojí celkem 13 mateřinek, přičemž 15 jich bude otevřeno, z toho tři budou fungovat v omezeném provozu pouze dopoledne. Stávkují provozní zaměstnanci a nebude možné připravit dětem oběd,“ dodala.

Zdroj: PČR