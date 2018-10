Štědří sami k sobě. Své firmě platí Ústecký kraj za autobusy víc než jiným

Ústecký kraj - Příliš vysoká cena za ujetý kilometr a žádné smluvní pokuty. To vadí kritikům na smlouvách s Dopravní společností Ústeckého kraje. Odboráři kvůli tomu dokonce podali na Ústecký kraj trestní oznámení.

Linková doprava Ústeckého kraje, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Štědrý sám k sobě je Ústecký kraj v oblasti proplácení autobusové dopravy. Přes 41 korun za každý ujetý kilometr platí kraj své příspěvkové organizaci Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), která od září převzala provoz regionálních autobusových linek na Ústecku a Děčínsku.

Vyplývá to z kontraktu, který Ústecký kraj zveřejnil v registru smluv. Dosud společnosti TD Bus (dříve BusLine) platil kolem 27 korun za kilometr.

Soukromý dopravce po kraji požadoval navýšení plateb, ten to však odmítal a několikrát tak kvůli tomu v posledních měsících hrozil kolaps dopravy. Na některých linkách i v současnosti dochází k výpadkům.

Své organizaci DSÚK platí kraj přesně 41,21 korun za kilometr. Částka je vysoká i v porovnání s výsledky soutěží v jiných krajích. Například v Libereckém kraji vyhrál před několika dny BusLine jako jediný soutěžící zakázku na provoz autobusů na Jablonecku, Turnovsku a Semilsku s částkou kolem 36 korun.

„Výsledná cena je vyšší. Řada věcí má při budování společnosti vyšší náklady související s nastartováním provozu, než jak je tomu u společností zaběhlých, které provozují dopravu kontinuálně a které už mají příslušné vybavení a práva,“ říká mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

DOBRÝ HOSPODÁŘ?

Částku 41 korun za kilometr vnímá jako vysokou i regionální ředitel TD Bus Milan Toms. „Navrhovali jsme řešení odstoupení od smluv a vypsání neveřejného výběrového řízení s jedním uchazečem, kde jsme deklarovali cenu k jednání nějakých 35 korun, takže z toho mohlo být třeba i 34 korun za kilometr. Kraj to odmítl a vytvořil si raději svou firmu. Myslím si, že jde o porušení podstaty chování dobrého hospodáře,“ míní Toms.

Zveřejněné smlouvy současně ukazují, kolik DSÚK platí za pronájem autobusů. Půjčila si je přes Ústecký kraj, nikoli přímo od majitelů. Jde o kontrakty se společností OverLine propojené s BusLine a se společností IT Global patřící autobusovému dopravci Icom.

Ceny za měsíční pronájem se liší, většinou jde o částky do sta tisíc korun za měsíc. V případě autobusů z Icomu ale musí DSÚK platit první měsíce 190 tisíc korun, postupně se částka snižuje. Nový 12metrový autobus přitom stojí mezi 4 až 6 miliony korun.

„Cena byla společností kalkulována pravděpodobně s vědomím toho, že na trhu dochází u nových vozidel v počátku k rychlé ztrátě hodnoty a poklesu ceny v porovnání s cenou vozidla nového. Jde tedy o opatření společnosti IT Global pro případné brzké ukončení pronájmu,“ vysvětlila Fraňková.

„Pronájem autobusů od společnosti Overline je sice na první pohled levnější, avšak je třeba uvažovat ještě se servisním poplatkem cca 7 Kč/km a měsíčním projezdem autobusů, zatímco u autobusů od IT Global servis jsou vozidla nová a v záruce,“ dodala krajská mluvčí.

DSÚK má se získáním autobusů i další problém: do dvou soutěží na zajištění operativního leasingu autobusů se nikdo nepřihlásil a musela je zrušit. Podle Fraňkové ale současně běží soutěž na nákup autobusů.

NÁVRAT K SOCIALISMU?

K projektu DSÚK se od začátku staví skepticky opoziční krajský zastupitel a primátor Teplic Jaroslav Kubera. „Jde o plíživý návrat k socialismu - zřídit si na všechno vlastní organizaci. My v Teplicích jsme nikdy takové společnosti neměli. Kdyby to šlo zakázat zákonem, tak budu první, kdo to navrhne, ale bohužel samosprávy mají právo podnikat a zřizovat si podobné podniky,“ podotýká Kubera.

Právní forma DSÚK jako příspěvkové organizace je podle Kubery špatná. „V českém pojetí se většinou příspěvkové organizace pouze tak tváří, ve skutečnosti jde o organizaci rozpočtovou, protože od města dostává mnohem větší příspěvek než 10 až 15 %. Jsou to takové děti města. Když potřebuje organizace milion, rada jí ho schválí. Když si porovnáte výnosy a náklady, stav je mnohdy neúnosný. A takhle to bude i v případě kraje,“ myslí si Kubera.

Ve smlouvě Ústeckého kraje s DSÚK pak na rozdíl od smluv se soukromými dopravci chybí jakékoli pokuty například za nedodržení jízdních řádů či kvality přepravy.

„Sankce nebyly do smlouvy zařazeny z toho důvodu, že udělování sankcí krajem vlastní příspěvkové organizaci je z právního hlediska kontroverzní a podobné, jako by kraj uděloval pokuty sám sobě. Zde má kraj na rozdíl od soukromých a na kraji nezávislých dopravců možnost případné závady v provozu řešit přímo s vedením příspěvkové organizace, které mu musí doložit opatření k nápravě závad,“ připomíná Fraňková.

Ani to se Milanu Tomsovi ze společnosti TD Bus nelíbí. „Na nás jako soukromé dopravce kraj neustále dohlíží. Nejde nám odbavovací systém, někde se klepe drátek a hned za to dostáváme sankce,“ zmiňuje Toms.

Společnost TD Bus by se podle slov Tomse ráda s vedením kraje do konce roku sešla. „Chceme se zabývat nedostatkem řidičů. Řešením může být snížení dopravních výkonů. Dneska jedeme na knop, nemáme personální rezervy. Jezdí dispečeři, včera jsem musel vyjet i já,“ uzavírá Toms.

Odboráři podali na Ústecký kraj trestní oznámení

Předseda základní organizace Odborového svazu dopravy Jablonec nad Nisou Jiří Kuchynka podal trestní oznámení na Ústecký kraj. Vedení kraje označuje za viníky špatné situace v krajské dopravě.

„Neustále, po celé tři roky, mne i mé kolegy kraj přesvědčoval, že na navýšení mezd řidičů nemůže přidat, že to je legislativně nemožné. Poté co smlouvy vypověděli tři ze čtyř dopravců, se zrodil nápad Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Dosavadní největší dopravce (TD BUS), díky největšímu podílu na dopravě v Ústeckém kraji, nebyla nadále schopná, bez pomoci kraje, splnit závazky vůči zaměstnancům a nabídla Ústeckému kraji možnost, že při mírném zvýšení ceny dopravního výkonu na cca 38 Kč/1 km může jezdit dál,“ vysvětluje Kuchynka.

Kraj si podle něj navíc v současnosti pronajímá autobusy, které nesplňují požadované standardy. „Nejsou nízkopodlažní, bez klimatizace, ale také nemají odbavovací zařízení a v neposlední řadě jako pohonné médium používají naftu, volí tedy vozidla jezdící na výrazně dražší, a navíc neekologické palivo,“ doplňuje Kuchynka, který podal trestní oznámení v pondělí.

„Mám za to, že si tu politici spolu s úředníky Odboru dopravy pořídili drahé hračky a pravděpodobně i zahráli nemalou „malou domů“ na vrub Ústeckého kraje a problém s chybějícími a nedoceněnými řidiči autobusů se nevyřešil, naopak dále prohloubil. Proto dnes podám trestní oznámení na policii ČR a Vrchní státní zastupitelství do Prahy, aby bylo řádně vyšetřeno mé podezření o škodě, která dle mého názoru Ústeckému kraji vznikla. Neboť z níže uvedeného vyplývá, že kraj si mohl vybrat daleko levnější variantu od původního dopravce,“ dodává Kuchynka.