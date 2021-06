OBRAZEM: Želvy už jsou také ve výběhu, vypouštěli je florbalisté

Ze zimoviště do letního výběhu se v ústecké zoologické zahradě stěhovaly už také želvy ostruhaté. Dosud to kvůli chladnějšímu počasí v minulých týdnech nebylo možné. Pár želv do expozice vypouštěli jejich adoptivní rodiče, kterými jsou ústečtí florbalisté.

Ze zimoviště do letního výběhu se v ústecké zoologické zahradě stěhovaly už také želvy ostruhaté | Foto: Deník/Hynek Dlouhý