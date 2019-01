Ústí nad Labem /INFOGRAFIKA/ - Od roku 2005 do 2017 se z okresu Ústí nad Labem vystěhovalo 21 475 lidí, k nám jich naopak zamířilo jen 18 964. Stěhováním tak okres ztratil 2 781 obyvatel. Nejintenzivněji se lidé přemísťovali mezi Ústeckem a Prahou. Do hlavního města uteklo 3 814 lidí, opačným směrem jich přišlo 1 860. Do sousedního okresu Teplice zamířilo 3 684 lidí, ale 3 294 obyvatel se zase přistěhovalo z Teplicka k nám.

Sbohem, Ústí! Krajskému městu a jeho okolí v posledních letech zamávaly tisíce rodáků. Další tisíce lidí se sice přistěhovaly, přesto zůstává bilance záporná. Názory, jak zabránit trendu odchodu nejen mladých lidí z Ústecka, se různí jak mezi politiky, tak i samotnými občany.

Petr Gabriel se před necelými třemi lety odstěhoval z Ústí do středních Čech, aby se pokusil zachránit hospodářství po svých předcích. „Víceméně jsem ale jen využil situace k odchodu, o kterém jsem už delší dobu uvažoval. Zejména kvůli rodinným důvodům, ale hodně přispělo i samotné klima v Ústí. Tedy skladba obyvatel a s tím spojená nekulturnost či katastrofální stav budov, ale i samotné vedení města a kraje. Mrzí mě absence občanské angažovanosti, podle mého názoru má k městu málo lidí hlubší vztah,“ vyjmenoval důvody svého odchodu Gabriel.

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) říká, že je mu líto každého občana, který se z města stěhuje. „Na druhou stranu nemůžeme nikomu bránit a snad si k našemu městu i později najdou svou cestu. Pravda je, že do Prahy je to od nás hodina cesty a tamní nabídce pracovních míst a platů nemůžeme konkurovat,“ připustil primátor s tím, že město má zájem udržet zejména mladé lidi. „Bydlení, a to i velmi kvalitní, je u nás levné a dobře dostupné, platí to i o vzdělání. A ústecké firmy hledají kvalifikované zaměstnance,“ upozornil. Město se tomu podle něj snaží přispět zlepšováním podmínek, jakými jsou fungující doprava či investice do základních i mateřských škol.

Podle Martina Hausenblase (PRO! Ústí) lidé žijí a plánují svůj život tam, kde mají perspektivu. „Pokud perspektivu v místě nemají, jdou tam, kde je. Region už netáhne mýdlo s jelenem ani těžba uhlí či chemie. Jsme v období hledání nové perspektivy. Tou se může stát vývoj a výroba čistých technologií, akumulátorů nebo autonomních aut,“ je přesvědčen Hausenblas.

Z Ústí nezřídka odcházejí i ti, kteří se do něj před lety přistěhovali. Například paní Ladislava, jež na sever Čech přišla z Moravy. „Ve své době jsme zde bez problémů dostali levný byt a práci. Říká se, že v Ústí je minimum rodilých patriotů, každý druhý je Rom a každý třetí Moravák. Takže lidí, kteří by měli k Ústí vztah a jimž by záleželo na jeho rozvoji, není mnoho,“ tvrdí Ladislava. Co se jí v Ústí vždy líbilo, bylo okolí, přesto z města odešla po 30 letech zpět na Moravu. „Mrzí mě, že se v Ústí prakticky nic nezměnilo. Odešly i moje děti, a když se jich zeptám proč, tak je tam prý nic nedrží. Raději platí víc peněz za bydlení v jiných městech,“ konstatuje Ladislava.

To, co by se podle ní mělo změnit, aby lidé zůstali a přišli noví, je prezentace města či zapojení mladých lidí do politiky. Takových, kteří by měli zájem pro město něco udělat.

Jedním z důvodů odchodu mladých lidí z Ústecka může být také nabídka pracovních míst. Jak vyplývá z údajů Krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem, počet volných míst v kraji ke konci loňského listopadu vzrostl na 15 619. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo 1,62 uchazeče. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázal okres Teplice (1,01 uchazeče) a Chomutov (1,23 uchazeče na jedno volné pracovní místo). Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na jedno volné pracovní místo připadalo 2,98 uchazeče.

