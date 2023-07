Dvacet metrů a téměř 400 chytů. Tak vypadá nová lezecká stěna v Ústí nad Labem

/FOTO/ Původně „socialisticky“ šedá školní zeď v ústeckém sídlišti Dobětice se změnila nejen barevně, ale i svým účelem. „Obyčejnou“ nosnou zeď teď zdobí obrovské graffiti, na ní je lezecká stěna s měkkou dopadovou plochou. Každý ze žáků si na ní může vyzkoušet, že i pouhý horizontální pohyb pomocí lezeckých chytů je docela fyzicky nároční záležitost. Barevné odlišení chytu není jen kvůli estetické pestrosti. „Ti zdatnější mohou použít chyty jen jedné barvy, liší se to obtížností,“ vysvětil fakt, že jednotlivé barvy mají svůj význam výkonný ředitel společnosti VirginGrip s.r.o. Tomáš Riese, která lezeckou stěnu na školní zeď instalovala. Celkem do zdi připevněni 371 polyuretanových chytů tak, aby imitovali boulderingové lezení. Neleze se tedy do výšky, v níž by bylo nutné jištění, ale děti trénují pohyb v horizontální rovině.

Lezecká stěna v ZŠ Rabasova. | Foto: Deník/Topi Pigula