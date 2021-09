Ve čtvrtek 9. září navštívil Karla Franka kamarád fotograf Jaroslav Puchta a Deník byl u toho.

Bývalý ekonom svůj život uložil do pevných šanonů, všechno má podrobně popsané, každá fotka má datumovku, poznámky by vydaly na knihu. Celoživotní koníčky má hned dva, fotografování a rybaření. "Ani už přesně nevím, kdy jsem udělal svou první fotku. Fotoaparát byl z papíru, místo filmu se tam zakládala skleněná deska. Objektem zájmu byla slepice. Sám jsem si to vyvolával, učil se krok po kroku," začínal své vyprávění stoletý Karel Frank. "Rukama mi prošlo několik skvělých fotoaparátů, později jsem byl členem zájmového fotokroužku. Rybaření mám rád, pohled na hladinu rybníka mne uklidňoval," dodal.

Vzpomínal na školu v Trmicích, spolužáky, krátkou základní vojenskou službu, první zaměstnání, rodinné dovolené v Jugoslávii. Válce se takticky vyhnul. Nemá rád násilí.

Najednou vytáhl starou černobílou fotku a se šibalským úsměvem popsal scénu. "Před několika lety jsme měli návštěvu, došlo i na starou dokumentaci z Trmic. Já jsem popisoval osm mladých tváří na fotce, stál jsem uprostřed. Když jsem nepoznal dívku stojící vedle kamaráda, ozval se huronský smích. To jsem přeci já, tvrdila dáma a já se zastyděl. To byl rok 1939," upozornil pamětník.

Na chvilku se do pánské diskuse zapojila jeho manželka. "To se určitě nepochlubil, že jsme se rozvedli a potom zase brali. Pan Puchta nám fotil druhou svatbu. I to se stává," smála se paní Miloslava, která má také zajímavého koníčka. Maluje, dělá květinové obrazy, šije.

Potom došlo na současnost. "Nic mě nebolí, mám rád chleba se sádlem a rajčata. Pěstuji si je před domem mezi květinami. Na jedno ucho špatně slyším, nedávno jsem byl na operaci očí, nyní vidím jako rys. Ve sklepě mám dvě elektrokoloběžky, doufám, že se letos ještě projedu. Do Trmic se chystám mezi seniory, abych věděl, co je tam nového. Od divadla tam jezdí trojka, nebo pojedu osmnáctkou," zabodoval vypravěč.

Pan Karel Frank má několik vnoučat a pravnoučat. Když se sejdou všichni, je jich jednadvacet. Stovku si nepřipouští, hlavně aby bylo sluníčko.