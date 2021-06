Ústí plánuje letos na podzim položení osmi Kamenů zmizelých, ty budou připomínat smutný osud ústeckých židů.

Kameny zmizelých. Ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Staral se o zdraví dospělých i dětí. Přesto mu to nikdo k dobru nepřičetl. Z Ústí nad Labem, kde pracoval od roku 1907 jako lékař, musel Rudolf Wohrizek odejít po záboru pohraničí v roce 1938 do Poděbrad, aby si zachránil život. Provázela jej manželka Erna a syn Heinz. Jako židé nakonec museli nastoupit do transportu. Nejprve do Terezína, poté do koncentračního tábora Trawniki. To se stalo 9. června 1942.