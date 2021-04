Koalice ve vedení Ústí také upozorňuje, že kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru bude mít město nižší daňové příjmy, nehledě na to, že má nižší příjmy na hlavu než například Plzeň.

Pokud Ústí úvěr získá, bude ho splácet až od roku 2025 po následujících pět let. Splátka bude činit 20 milionů korun ročně plus úrok, jehož výši zatím nezná. Ten bude jasný až poté, co skončí výběrové řízení na poskytovatele úvěru.

Opozice z toho není příliš nadšená, ale přitom nemá zcela jednotný postoj. Někteří úvěr podpořili s podmínkou, že zastupitelé budou schvalovat čerpání těchto peněz u každého projektu placeného z úvěru.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Ústí Eva Outlá, která má na starosti společnou pokladnu, je potřeba mít peníze a projekty připravené dopředu, aby Ústí vůbec mohlo žádat o dotace. „Každá dotace má jiné podmínky. Většinou musíte mít dopředu finanční prostředky. Někde vám vyplatí zálohu, jinde musíte vše zaplatit dopředu, než vám ji pošlou. Byla by škoda pak říkat, že bychom něco chtěli, ale přišli jsme o to, jelikož jsme nebyli připravení,“ poznamenala.

Plán už projednal finanční výbor. Předsedá mu Pavel Vodseďálek, který je zároveň šéfem klubu komunistických zastupitelů. „Když budou jasné podmínky a ty peníze nebudou jen na silnice, ale i na další rozvoj města, například zoo a další projekty, jsme schopni to podpořit. Jak by to také chtěli jinak financovat? Stát krátí příjmy, městské vedení chce teď zakázat hazard a reklamu, a tak přijde o další příjmy,“ prohlásil.

Peníze schvalované po částech

Zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí) poznamenala, že každý výdaj a čerpání z úvěrového rámce bude schvalovat zastupitelstvo. „Pokud peníze potečou do důležitých projektů a budeme je schvalovat po částech, potom ano,“ řekla.

Dluhy Ústí ovšem nejsou nejmenší. Například v roce 2005 si vzalo miliardový úvěr od Evropské investiční banky. Splácet ho začalo až v roce 2013. Pokud se nic nepokazí, bude splacen teprve v roce 2032. Bez úvěru podle tehdejšího vedení nebylo možné město rozvíjet. Všechny dluhy ke konci loňského roku dosahovaly dohromady 850 milionů korun.

Bývalé koaliční UFO, které klade velký důraz na oddlužení Ústí, upozorňuje, že koalice doposud jasně neřekla, nač peníze použije. „Úvěrový rámec si prosadili do rozpočtu. Diskusi o tom se nebráníme. Pro mě je ale zásadní, co mají připraveno a co plánují. Mluví o rozvoji, ale neříkají nic konkrétně. Jestli to chtějí na předfinancování dotací, řešila bych to třeba revolvingem,“ kritizovala ex-náměstkyně primátora pro ekonomiku Věra Nechybová.

Na to reagoval rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) s tím, že koalice má rozpracovanou celou řadu důležitých projektů. „Osobně kladu důraz na rekonstrukce škol. Například připravujeme rekonstrukce ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem, ať už oken, zateplení nebo dalšího potřebného,“ dodal.