Stovky lidí se těší na natáčení Rapla 2: Vyděláme si a bude zábava!

Ústí nad Labem /FOTOGALERIE/ - Pět stovek až 1100 korun denně si mohou vydělat neherci při natáčení seriálu Rapl 2. Jeho castingy začaly v úterý v ústeckém Domě kultury, zájem byl obrovský. Castingová agentura pozvala na konkurz pro krimi seriál Rapl 2 stovky lidí.

„Natáčet budeme od února do října. Máte-li zájem zahrát si, myslím, že šanci dostanete,“ slibuje natěšenému davu Gabriela Pejchalová, která casting České televize řídila a zájemce si fotila.

NEMOCNICE, KANCELÁŘE, OBCHODNÍ DŮM

„Začínáme natáčet na policejní služebně, kde jistě dostanou šanci muži. Ale později se přesuneme i do nemocnice a objeví se scény z kanceláří nebo z obchodního domu a dalších míst,“ prozrazuje dáma při castingu na pokračování oblíbené kriminálky. Seriál začne na severu Čech natáčet režisér Jan Pachl během následujících několika dnů.

O roli si přijeli říct lidé z Děčína, Mostu, Teplic, Loun, Ústí a řady dalších měst. Například 70letý Petr Zeman z Lenešic u Loun, který se na natáčení dost těší. „Co jsem se dočetl, tak nová série Rapla 2 se má točit okolo vody, konkrétně okolo řeky Labe. A já jsem celoživotním povoláním šífák, takže mě to dost zajímá,“ vysvětluje aktivní důchodce. „Bude to pro mě určitě hlavně zábava, na natáčení si rád udělám čas,“ říká Severočech.

„První řadu Rapla znám, bavila mě a jsem zvědavý, jak se děj seriálu pohne. Co si scénárista na drsného policistu Kuneše vymyslí, jak mu dá život zabrat. A jak pak polda zločincům zatopí,“ těší se senior.

„Kultura mě zajímá celý život, dost fotím, rád se pohybuji poblíž filmařů, je to můj koníček,“ dodává.

Pravidelným účastníkem filmových castingů v Ústí a jeho blízkém okolí je bývalý výčepní Martin Šmíd s přáteli. „Hráli jsme třeba v pohádce Dešťová víla v zubrnickém skanzenu. Zahrát si s panem Donutilem byl zážitek,“ vzpomíná.

PRO PENÍZE I RADOST

Do filmové party pěti mužů, kteří poslední roky nevynechají jediný komparz na Ústecku, patří také Leoš Noha, otec známého ústeckého herce stejného jména. „Hrál jsem třeba houbaře v jednom hororu. Ale jinak je mi jedno, co to bude za roli,“ tvrdí.

Do stejné party patří Vladimír Hubinský (65) s bílými vousy. „Možná se filmařům budu hodit,“ soudí důchodce. „Film je pro mě přivýdělek k důchodu a hlavně dobrá zábava.“

Parta se shoduje na tom, že casting na Rapla je úplně jiný, než když točili třeba Narnii na Božtěšicích. „Tam jsme si museli dlouho zkoušet boty a oblečení, tady nás to asi ještě čeká,“ usmívají se.

V Ústí proběhl casting na Rapla poprvé. „Komparzisty čeká spousta práce, dost zimy, ale určitě je to pro ně i zábava. Jinak by to asi dělat nechtěli,“ připomíná Gabriela Pejchalová.