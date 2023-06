Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před konzumací výrobku Vepřová marinovaná krkovice Gurmán steak, který byl prodáván v prodejně potravin Albert v Ústí nad Labem. V tomto výrobku byla zjištěna přítomnost nebezpečné bakterie Salmonella Typhimurium.

Výrobek byl odebrán inspektory SZPI v rámci plánované kontroly kvality a bezpečnosti potravin. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři potvrdil, že výrobek obsahuje patogenní bakterii Salmonella Typhimurium.

Tato bakterie může být původcem salmonelózy – onemocnění, mezi jehož příznaky patří mj. zvracení, průjem, pocity nevolnosti, břišní křeče, horečka, bolesti hlavy či odvodnění organismu. Salmonelóza může být zvláště nebezpečná pro děti, starší osoby a osoby se sníženou imunitou. V těžkých případech může vést k život ohrožujícím komplikacím.

Pokud jste koupili tento výrobek, nepoužívejte ho a vraťte ho do prodejny, kde jste ho zakoupili. Pokud jste ho snědli a máte některé z výše uvedených příznaků, vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak se zabránit šíření salmonely?



Salmonela je bakterie, která se může nacházet na syrovém masu, vejcích a dalších potravinách živočišného původu. Aby se zabránilo šíření salmonely a možnému onemocnění, je důležité dodržovat následující opatření:

- Důkladně si myjte ruce před a po manipulaci s potravinami.

- Udržujte čisté pracovní plochy a nádobí, které používáte pro přípravu potravin.

- Oddělujte syrové maso od ostatních potravin a používejte pro něj samostatné nádobí a nože.

- Dostatečně prohřejte maso a vejce tak, aby byla zabita případná salmonela. Maso by mělo být uvnitř šťavnaté a bez růžových částí. Vejce by měla být pevná a ne tekutá.

- Ukládejte potraviny do lednice nebo mrazničky co nejdříve po nákupu nebo přípravě. Nepoužívejte potraviny po uplynutí jejich trvanlivosti nebo spotřeby.

